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Stil sahibi erkeklerin mutlaka göz atması gereken kasket şapka, atkı ve eldiven kombinleri

07.01.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğuk havaların vazgeçilmez aksesuarları kuşkusuz kasket şapka, atkı ve eldiven takımları. Soğuktan koruyan bu aksesuarlar kıyafetlere uygun seçildiğinde kombini de tamamlar. Modayı takip eden erkekler bu sezonun kışlık aksesuarlarını merak ediyor. Eğer siz de içinizi ısıtacak kışlık aksesuar kombinlerine sahip olmak istiyorsanız hazırladığımız kasket şapka, eldiven ve atkı kombinlerini mutlaka incelemelisiniz.

Stil sahibi erkeklerin mutlaka göz atması gereken kasket şapka, atkı ve eldiven kombinleri

Şıklığına önem veren, stil sahibi erkekler, modaya uygun ve güncel aksesuar trendlerini mutlaka takip eder. Hem soğuktan korunup hem şık olmayı kim istemez ki? Siz de modayı yakından takip ediyor ancak soğuk kış günlerinde kıyafetlerinizin vazgeçilmez aksesuarları olan kasket şapka, atkı ve eldivenleri nasıl kombinleyeceğinizi biliyor musunuz? İşte erkekler için hazırladığımız birbirinden şık kasket şapka kombinleri!

1. İlk kasket şapka kombini: Haki yeşili Kastro Kasket Şapka

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Kasket şapkayı kombinlemeden önce renk uyumlarını düşünmenizde fayda var. Modası asla geçmeyen haki rengi kış aylarında rahatlıkla kombininize ekleyebilirsiniz. Haki, kışlık koyu renklere kolaylıkla uyum sağlayabildiği gibi açık tonlarla da kullanılabilir. Kastro Kasket Şapka, arkada bulunan ayarlama aparatı sayesinde her bedene uygun hale getirilebilir. Kaliteli kumaşı sayesinde terletmez ve teninize rahatsızlık vermez. Her mevsim kullanılabilecek olan şapka, dolabınızda kesinlikle bulunması gereken bir parça.

Kombininizin en önemli parçası olan haki rengi Kastro Kasket Şapka'ya sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayın.

2. İşte kombininizin diğer parçası: Rotfuchs Atkı

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Sanatsal bir kişiliğe sahipseniz bu kombin tam size göre. Aykırı renklerin birbiriyle olan şahane uyumunu bu kombinde görebilirsiniz. Yeşilin tonları ve turuncu renginin birbirini tamamlanması sonucu ortaya çıkan bu parça, kombininize çok yakışabilir. %100 yün kumaştan üretilen atkı, soğuk kış günlerinde soğuk havaya karşı korunmanızı sağlar. Atkıda kullanılan kumaş, nem dengesini korur. Özellikle kot pantolon kombinlerinizi bu şapka, atkı ve eldiven 3'lüsü ile kolayca tamamlayabilirsiniz.

Hafif ve rahat dokusuna bayılacağınız Rotfuchs Atkı'yı sepetinize eklemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

3. Kombininizi tamamlayacak olan: Auleset Eldiven

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Kombinlerinizi oluştururken renklerin yanı sıra kumaş türlerinin de birbirini tamamlamasına dikkat etmelisiniz. Birbirinden farklı ve uyumsuz seçilen kumaş türleri, ortaya hoş olmayan kombinler çıkarabilir. Ancak haki rengi Auleset Eldiven, kasket şapkanın tonuna ve kumaşına oldukça uygun. Eldiven, günlük hayatında spor kombinler tercih edenler için iyi bir tercih olabilir. Mikro elyaf deri kumaştan üretilen ürün, oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. Bileklerinde bulunan ayarlama tokaları ile bileğinize uygun hale getirilebildiği için her bedene uyum sağlar. Ayrıca özel parmak ucu tasarımı sayesinde rahatlıkla dokunmatik ekranlı cihazlarınızı yönetebilirsiniz.

Özellikle spor giyinmeyi sevenlerin dikkatini çekecek olan bu 3'lü kombinde yer alan Auleset Eldiven'i satın almak istiyorsanız buraya tıklayın.

4. Yeni bir kombin daha: Vintage tarzı benimseyenlere AIEOE Flatcap Şapka

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Vintage tarzını sevenlere çok yakışacak olan AIEOE Flatcap Şapka, özellikle klasik giyinmeyi tercih eden erkeklerin dolabında kesinlikle bulunmalı. Yün malzeme kullanılarak üretilen şapka, soğuk kış günlerinde vazgeçilmez aksesuarınız olabilir. Şapkanın yan kısmında bulunan tokaları sayesinde boyutu ayarlanabilir ve her bedene uygun hale getirilebilir. Önde bulunan siperliği, kar ve yağmur yağışı ile güneş ışınlarından korunmanızı sağlar. Özellikle resmi kıyafetlerde, golf turnuvası gibi açık hava etkinliklerinde ve kış seyahatlerinizde kullanabileceğiniz kasket şapka, kombininizin star parçası olabilir.

Vintage tarzıyla dikkat çeken AIEOE Flatcap Şapka'ya sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayın.

5. Kombininize renklerle canlılık katabilirsiniz: Gri ve kırmızının eşsiz uyumu KGM Accessories Atkı

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Kombinlerinizi yaparken renk uyumu, dikkat etmeniz gereken en önemli konular arasında yer alır. Renk uyumunu yakalamış bir kombin, tam anlamıyla tamamlanmış hale gelir. Gri ve kırmızı rengin birbirine bu kadar yakıştığını bilmeyen yok. Bu kombinde de renklerinin uyumunu bir arada görmek mümkün. Ekose desenli atkı, özellikle klasik kıyafetlerinizi tamamlayıp ve ön plana çıkarabilir. Kaşmir kumaş kullanılarak üretilen atkı, soğuk günlerde sıcak kalmanızı sağladığı kadar kombininizi de bambaşka bir boyuta taşıyabilir.

Ekose desenli KGM Accessories Atkı'yı sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

6. Kombini kullanışlı ve şık görünümlü bir eldivenle tamamlayabilirsiniz: Under Armour Eldiven

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Kombini tamamlayacak son parça olan Under Armour markalı eldiven, oldukça kullanışlı ve şık bir görünüme sahip. Eldivende kullanılan ColdGear Infared Teknolojisi, ısı iletkenliği işlevini gerçekleştirir. Vücut ısınızı emerek muhafaza edilmesini sağlar. Parmak ucunda bulunan tech touch baskılar ise dokunmatik ekranlı elektronik cihazlarınızı rahatlıkla kontrol edebilmenize imkan verir. Eldivenin yanlarında bulunan küçük klipsler ise ürünü kullanmadığınız zamanlarda bir arada durmasını sağlar. Böylece eldivenleriniz kaybolmaz. Kullanışlı olan eldiven, vintage tarzlı kombine çok yakışabilir.

Teknolojiye ayak uyduran Under Armour Eldiven'e sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Klas bir kombin arayanlara: Camel renginin eşsiz uyumu, kombinin ilk parçası İngiliz Kasket!

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Camel rengi her kıyafetle uyum sağlayan, aynı zamanda güzel kombinlendiğinde çok asil duruşu olan bir renk. Camel rengine sahip kasket şapkayı kahverengi tonlarına uyumlu atkı ve eldivenlerle kombinleyebilirsiniz. Arka tarafında bulunan lastikler sayesinde, 57-61 cm aralığındaki kafa ölçülerine uyum sağlar. Özellikle klasik tarzda giyinmeyi seviyorsanız camel şapka dolabınızda kesinlikle bulunmalı. Bu tarz kasket şapkalar, kaban, palto veya klasik türde ceketler ile kombinlendiğinde harika bir görünüm ortaya çıkarır.

Bay Şapkacı markalı kasket şapkayı sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

8. Kombinin ikinci parçası: Hemington Örgü Atkı

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Camel rengi, doğru kombinlendiği zaman şık bir duruş sergilemenize yardım eder. Özellikle kış aylarında tercih edilen bu renk; kaban, ceket, atkı ve şapka gibi dış giyim ürünlerine çok yakışır. Camel ve kahverenginin asil uyumunu bir araya getiren bu kombin, kışlık kıyafetlerinizi tamamlayabilir. Kaliteli görünüşü ile dikkat çeken atkı, yünlü kumaş yapısı ile soğuk günlerde içinizi ısıtırken yumuşacık yapısı sayesinde cildinizi rahatsız etmez. Kışlık şapka, atkı ve eldiven kombinlerine meraklıysanız bu parça mutlaka dolabınızda bulunmalı.

Hemington Örgü Atkı'nın dolabınızda bulunmasını istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

9. Kombinin son ve eşsiz parçası: CZ London Hakiki Deri Eldivenler

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Hakiki deriden üretilen bu eldivenler camel rengi şapka ve atkı ile eşsiz bir uyum yakalar. ''Minimalistic Design'' çizgisiyle üretilen CZ London Eldiven, sıcak iç astarı ve yumuşacık derisi ile dolabınızın eşsiz parçaları arasında mutlaka yer almalı. Üzerinde bulunan dikişli şeritler ve bileklerinde yer alan ayarlama tokaları, eldivene farklı bir şıklık katar. Hem günlük hem resmi kombinlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Klasik tarzı sevenlerin kesinlikle sahip olması gereken ürün hem kış hem bahar mevsimlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

CZ London Hakiki Deri Eldiven'i satın almak için buraya tıklayın.

10. Yumuşacık dokusu ile Mercantoptan İngiliz Kasket ve Atkı Takımı

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Bordo ile kırmızı tonlarının bir araya geldiği kasket şapka ve atkı kombini, tarzınıza şıklık katabilir. Yün kumaştan üretilen kasket şapka, kış aylarının vazgeçilmez parçaları arasında yer alır. İngiliz Kasketi, özellikle klasik tarzda giyinmeyi tercih edenlerin dolabında mutlaka yerini almalı. Viskon kumaştan üretilen atkı ise yumuşacık yapısı ile içinizi ısıtır. Her türlü kıyafete uyum sağlayacak olan bu kombin, şık duruşunun yanı sıra uygun fiyatı ve kalitesiyle de dikkatleri üzerine çeker.

Mercantoptan İngiliz Kasketi ve Atkı Takımı'na sahip olmak istiyorsanız sizi böyle alalım.

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