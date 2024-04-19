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  4. BİM'e Fakir Türk kahve makinesi geliyor! İşte 19 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu

BİM'e Fakir Türk kahve makinesi geliyor! İşte 19 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
19.04.2024 11:10
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 19 Nisan Cuma tarihli yeni sayısı yayınlandı. Bugünden itibaren BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'nda neler var diye merak ediyorsanız, detaylar içeriğimizde...

BİM'e Fakir Türk kahve makinesi geliyor! İşte 19 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu

Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun yeni sayısı yayınlandığı gibi alışveriş severlerin radarına girdi. 19 Nisan 2024 tarihli BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak edenler, araştırmalara başladı bile. BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet, akıllı TV, Türk kahvesi makinesi ve tabii ki bol bol çocuk ürünleri yer alıyor. Biz de sizin için 19 Nisan Cuma BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği o katalog!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

A101'e musluklu su sebili geliyor! Aldın Aldın Kataloğu indirimli ürünleri burada A101'e musluklu su sebili geliyor! Aldın Aldın Kataloğu indirimli ürünleri burada
ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada ŞOK'a çamaşır kurutma makinesi geliyor! Haftanın indirimleri burada

Kendinize vereceğiniz en güzel hediye burada! BİM'e elektrikli bisiklet geliyor

buyukelektronik

Sizin için elektronik ve bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarların fiyatları düştü! İndirimdeki modelleri görmek için buraya tıklayın.

Sennheiser kulaklıklar da indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit bisiklet modelleri avantajlı fiyatlarla burada!

Sezonun en trend terlik modelleri de Katalog'u süslüyor

yetiskinterlik

Sizin için terlik kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki kadın ve erkek terlik modellerini görmek için buraya tıklayın.

Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlikler Bir kez giyen vazgeçemiyor! Hem rahat hem şık Birkenstock terlikler
Rahatlığına hayran kalacağınız Crocs modellerini sizin için seçtik Rahatlığına hayran kalacağınız Crocs modellerini sizin için seçtik

Mutfağınızın havasını değiştirecek ürünlerde avantajlı fiyatlar

mutfak

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Zwilling mutfak ürünlerinin fiyatları düştü, indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Kullananların favorisi tasarım ödüllü Cosori airfryer da indirimde, burada!

Karaca sofra ve mutfak ürünlerinde indirimler devam ediyor, ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Ve çocuklar için bu hafta yok yok! Bisiklet, oyuncak, terlik ve dahası

cocukbisiklet

cocukterlik

cocukoyuncak

Sizin için bebek&çocuk kategorisinde seçtiklerimiz

Crocs çocuk terliklerde kaçırılmayacak fiyatlar burada!

Adidas bebek ve çocuk ayakkabıları indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Defacto çocuk giyim ürünleri de indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Çocukların bayıldığı LEGO setlerinin fiyatları düştü, ürünler burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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