BİM'e Fakir Türk kahve makinesi geliyor! İşte 19 Nisan 2024 tarihli BİM Aktüel Kataloğu

Her hafta indirimli ürünleriyle alışveriş severlerin yüzünü güldüren BİM Aktüel Kataloğu'nun yeni sayısı yayınlandığı gibi alışveriş severlerin radarına girdi. 19 Nisan 2024 tarihli BİM cuma aktüel kataloğunda yer alan ürünleri merak edenler, araştırmalara başladı bile. BİM'de bu hafta elektrikli bisiklet, akıllı TV, Türk kahvesi makinesi ve tabii ki bol bol çocuk ürünleri yer alıyor. Biz de sizin için 19 Nisan Cuma BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nu bu içeriğimizde bir araya getirdik. İşte alışveriş severlerin heyecanla beklediği o katalog!

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kendinize vereceğiniz en güzel hediye burada! BİM'e elektrikli bisiklet geliyor

Sizin için elektronik ve bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

HP bilgisayarların fiyatları düştü! İndirimdeki modelleri görmek için buraya tıklayın.

Sennheiser kulaklıklar da indirime girdi, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çeşit çeşit bisiklet modelleri avantajlı fiyatlarla burada!

Sezonun en trend terlik modelleri de Katalog'u süslüyor

Sizin için terlik kategorisinde seçtiklerimiz

İndirimdeki kadın ve erkek terlik modellerini görmek için buraya tıklayın.

Mutfağınızın havasını değiştirecek ürünlerde avantajlı fiyatlar

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Zwilling mutfak ürünlerinin fiyatları düştü, indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Kullananların favorisi tasarım ödüllü Cosori airfryer da indirimde, burada!

Karaca sofra ve mutfak ürünlerinde indirimler devam ediyor, ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Ve çocuklar için bu hafta yok yok! Bisiklet, oyuncak, terlik ve dahası

Sizin için bebek&çocuk kategorisinde seçtiklerimiz

Crocs çocuk terliklerde kaçırılmayacak fiyatlar burada!

Adidas bebek ve çocuk ayakkabıları indirime girdi, görmek için buraya tıklayın.

Defacto çocuk giyim ürünleri de indirimde, buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Çocukların bayıldığı LEGO setlerinin fiyatları düştü, ürünler burada!

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