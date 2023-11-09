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Stoltenberg'den Gazze mesajı: Çatışmalara ara verilmeli

09.11.2023 16:25 | Son Güncelleme:
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Gazze'de Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. Müttefikler, insani yardımlar için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg'den Gazze mesajı: Çatışmalara ara verilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'de uluslararası hukuka saygı çağrısı yaparak, "NATO müttefikleri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'deki görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Stoltenberg, Scholz ile Orta Doğu'daki durumu, Hamas'ın saldırısına İsrail'in verdiği karşılığı ele alacaklarını belirterek, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. NATO müttefikleri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." diye konuştu.

"Son haftalarda gördüğümüz acılar, kalıcı çözüm için çabalamaktan vazgeçmememiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadesini kullanan Stoltenberg, Gazze'deki savaşın büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, İran ve Hizbullah'ın bu savaşın dışında kalması gerektiğini belirtti.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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