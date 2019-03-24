Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Arz talep dengesini gözeterek gideceğiz. Adım adım, ayağımızı yere basa basa gideceğiz. Arz talep dengesi içinde bu projeleri yürüteceğiz. Hem vatandaşın mağdur olmaması için hem sizlerin (müteahhit) mağdur olmamanız için o mekansal strateji planı ve kentsel dönüşüm strateji planına uyan dönüşümlere müsaade edeceğiz." dedi.

Kurum, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projeleri yaparken vatandaşın yaşam kalitesini düşünmek, doğayı ve çevreyi korumak zorunda olduklarını belirtti.

Göreve gelir gelmez hem sektörün hem de şehirlerin sorunlarına ilişkin birçok düzenlemeyi yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, sorunları çözmeye yönelik birçok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kurum, çalışmalarına başladıkları "mekansal strateji planıyla" geleceğin şehirlerinin planlanacağını bildirdi.

Ülkede dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu, bunun 1,5 milyonunun acil dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Kurum, "Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar o acil öncelikli 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek." diye konuştu.