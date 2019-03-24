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"Strateji planına uyan dönüşümlere müsaade edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Kentsel dönüşüm) Arz talep dengesini gözeterek gideceğiz. Adım adım, ayağımızı yere basa basa gideceğiz. Arz talep dengesi içinde bu projeleri yürüteceğiz. Hem vatandaşın mağdur olmaması için hem sizlerin (müteahhit) mağdur olmamanız için mekansal strateji planı ve kentsel dönüşüm strateji planına uyan dönüşümlere müsaade edeceğiz" - "Yurt dışında 12 ülkeye Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzce irtibat bürosu kuracağız. O ülkedeki vatandaşlarımız Adana'da mülk almak istiyorlarsa Almanya'da, Fransa'da ofisten gidip işlerini yapabilecekler. Bu anlamda sektörümüz adına önemli bir düzenleme oldu" - "Yabancıya mülk edinme yasasında bir değişiklik yaptık. Fiyatları aşağı çektik. 20 ülkede Bakanlık müşavirliği kadrosu ihdas ettik. Müşavirlerle yurt dışında müteahhitlerimize destek olmak adına bu düzenlemeyi yaptık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Arz talep dengesini gözeterek gideceğiz. Adım adım, ayağımızı yere basa basa gideceğiz. Arz talep dengesi içinde bu projeleri yürüteceğiz. Hem vatandaşın mağdur olmaması için hem sizlerin (müteahhit) mağdur olmamanız için o mekansal strateji planı ve kentsel dönüşüm strateji planına uyan dönüşümlere müsaade edeceğiz." dedi.

Kurum, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projeleri yaparken vatandaşın yaşam kalitesini düşünmek, doğayı ve çevreyi korumak zorunda olduklarını belirtti.

Göreve gelir gelmez hem sektörün hem de şehirlerin sorunlarına ilişkin birçok düzenlemeyi yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Kurum, sorunları çözmeye yönelik birçok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kurum, çalışmalarına başladıkları "mekansal strateji planıyla" geleceğin şehirlerinin planlanacağını bildirdi.

Ülkede dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu, bunun 1,5 milyonunun acil dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Kurum, "Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar o acil öncelikli 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek." diye konuştu.

Bu çalışmayla ilgili tüm il valiliklerine genelge gönderdiklerini dile getiren Kurum, çalışmaları vatandaşın rızasını alarak el birliği içinde yapacaklarını, yatay mimari esaslı projeleri gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kurum, kentsel dönüşümde yıllık 300 bin konutun yaklaşık yüzde 10-15'ini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, kalanı özel sektör ve belediyelerle inşa edeceklerini belirtti.

Müteahhitlere yönelik düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Müteahhitlerimizi 9 sınıfa ayırıyoruz. 440 bin müteahhit var, hepsi birbiriyle aynı kategori içerisinde. Bunları ayırmamız gerekiyor. 100 metre koşucusuyla maraton koşucusu aynı yerde koşamaz. Aynı yerde iş yapamaz. Dolayısıyla sizi, daha önceki süreçte yapmış olduğunuz işlerin tecrübesine göre sınıflara ayıracağız. Bu sınıfları hem teknik hem mali kriterlere uyacak şekilde belirledik. Sınıflandırdığımız müteahhitlerle artık sahada olacağız."

Kurum, kentsel dönüşümde bu sınıflandırmanın bir üstünü istediklerini, yeterliliği 500 konut olan bir firmanın kentsel dönüşüme girecekse 500'ün altında konut inşa edeceğini, 110 bin metrekare yeterliliği olan firmanın da 100 bin metrekare iş yapacağını kaydetti.

- "Kentsel dönüşümde arz talep gözetilecek"

Kurum, şehirde arz talep dengesine bakmadan her yerde kentsel dönüşüm alanına girilmesi halinde iyi ve kötü müteahhit ayrımı yapılamayacağını belirtti.

Kurum, "Adana'da yılda 10 bin konut satılırsa ama bir anda 20 bin konutun dönüşümüne girerseniz bu sefer iyi iş ile kötü iş birbirine zarar verir. Arz talep dengesini gözeterek gideceğiz. Adım adım, ayağımızı yere basa basa gideceğiz. Arz talep dengesi içinde bu projeleri yürüteceğiz. Hem vatandaşın mağdur olmaması için hem sizlerin mağdur olmamanız için mekansal strateji planı ve kentsel dönüşüm strateji planına uyan dönüşümlere müsaade edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, yapımı devam eden sosyal konut çalışmalarının da sektörü hareketlendireceğine dikkati çekti.

Milet bahçesi projelerini hatırlatan Kurum, hedeflerinin kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak olduğunu vurguladı.

- Türk müteahhitlerin yurt dışı çalışmaları

Kurum, Türk müteahhitlerin şu anda yurt dışında 12 milyar dolarlık iş yaptığını belirterek, bunu artırmak istediklerini anlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların buradan konut edinmelerini sağlayacak belirli düzenlemelere gittiklerini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Yurt dışında 12 ülkeye Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüzce irtibat bürosu kuracağız. O ülkedeki vatandaşlarımız Adana'da mülk almak istiyorlarsa Almanya'da, Fransa'da ofisten gidip işlerini yapabilecekler. Bu anlamda sektörümüz adına önemli bir düzenleme oldu. Yabancıya mülk edinme yasasında bir değişiklik yaptık. Fiyatları aşağı çektik. 20 ülkede Bakanlık müşavirliği kadrosu ihdas ettik. Müşavirlerle yurt dışında müteahhitlerimize destek olmak adına bu düzenlemeyi yaptık."

Kurum, bu çalışmaların yapılması için şehirde uyum olmasının önemine işaret ederek, "4,5-5 senelik bir döneme giriyoruz seçimin olmadığı. Bu dönemi iyi değerlendirsek şehirlerimiz marka şehir projeleri kapsamında çok iyi noktalara gelir." diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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