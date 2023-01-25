Strep A nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye'de ilk Strep A ölümü yaşandı!

Strep A bakterisi başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Aralık ayında Türkiye'de de görülen Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı. 3 yaşındaki Aras Sönmez'in hayatını kaybetmesine neden olan Strep A bakterisinin belirtileri ve tedavisi merak ediliyor. Strep A bakterisi nedir, bulaşıcı mıdır en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

STREP A BAKTERİSİ NEDİR?

GAS kısaltmasıyla da bilinen Grup A streptokok, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür. Grup A streptokok enfeksiyonları genellikle tonsilit olarak da adlandırılan boğaz ağrısına ve bademcik enfeksiyonuna neden olur. Bu bakteri türü, kızıl hastalığına, impetigo ve selülit gibi cilt enfeksiyonlarına yol açabilir. Nadir durumlarda bakteri, invaziv grup A streptokok hastalığı (iGAS) olarak bilinen, yaşamı tehdit eden bir nekrotizan fasiit ve toksik şok sendromu tablolarına da sebebiyet verebilir. Bazı bireylerde A grubu streptokok enfeksiyonu, kalbe (romatizmal ateş olarak bilinen bir durum) veya böbreklere (glomerülonefrit olarak bilinir) zarar verebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Streptokok A, halk arasında da Beta olarak bilinir.

STREP A BELİRTİLERİ NELERDİR?

Streptokok A’nın belirtileri şöyle sıralanabilir:

Boğaz ağrısı

Ateş

Ciltte kızıl benzeri döküntülerin olması

Boğazlarda beyaz iltihaplı görünüm

Lenf bezlerinde büyüme

Damakta oluşan kırmızı noktalar

Halsizlik, yorgunluk

Kas ağrıları

Baş ağrısı

STREP A BULAŞICI MIDIR?

Streptokok A grubu bulaşabilir. Bu nedenle bulaşı önlemek adına da hasta kişilerle sarılmak, tokalaşmak, ortak havlu kullanmak, ortak kaşık kullanmak gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Kişisel hijyen tedbirlerine çok dikkat edilmelidir. Antibiyotik tedavisi başlandıktan 24-48 saat sonra bulaştırıcılık sonlanmaktadır. Tedavi almayan kişiler 2-3 haftaya kadar enfeksiyonu bulaştırabilmektedir.

STREP A BAKTERİSİ TEDAVİSİ NEDİR?

Hastalığın belirtilerinin başlamasıyla birlikte 9 gün içerisinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Diğer boğaz enfeksiyonlarının hiçbir türünde antibiyotik kullanılması gerekmez ancak Beta’da tedavinin amacı kalp romatizması, böbrek iltihabını gibi komplikasyonları önlemektir. Tedavilerde (alerji olmaması durumunda) tek doz penisilin iğnesi yapılabildiği gibi ağızdan antibiyotiklerin de 10 gün, 20 doz kadar kullanılması gerekir.



