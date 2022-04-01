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Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

31.03.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde trafikten markete kadar hayatın pek çok alanında stres yaşamak kaçınılmaz hâle geldi. İş, okul ve ev fark etmeksizin hemen hemen her yerde yoğun stres altında hissedebilir ve kaçış yolları arıyor olabilirsiniz. Sizi stresten uzaklaştıracak, boş zamanlarınızı eğlenceli aktivitelerle değerlendirmenizi sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler ile tanışmaya hazır mısınız? Cevabınız “Evet” ise yazımıza buyurun!

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Birbirinden eğlenceli aktiviteler ile stresten ve hayatın yoğun akışından uzaklaşmaya ne dersiniz? Hem tek başınıza hem sevdiklerinizle beraber kaliteli vakit geçirmenizi sağlayacak pek çok oyun keşfedilmeyi bekliyor. Sizi rahatlatarak daha pozitif bir enerji kazanmanızı sağlayan sayısız tasarımı keşfederek stresinizi azaltabilir, düşüncelerinizi olumlu bir şekilde yönlendirebilirsiniz. İsterseniz hobi hâline getireceğiniz oyunlar ve yardımcı ürünler ile eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. İşte stresten kurtulmanızı sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünlerle karşınızdayız!

1. Yumuşacık dokusuyla sizi rahatlatacak: Mokt Stres Topu

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

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Dokunduğunuzda yumuşacık bir his veren Mokt Stres Topu stresle başa çıkmanızda size destek veriyor. Mokt Stres Topu, gün içerisindeki stres ve huzursuzluğunuzu uzaklaştıracak el egzersizleri sunarken parmak kaslarınızın da daha iyi çalışmasını sağlıyor. Basit ve kısa egzersizlerle anlık stresi ve kaygıyı azaltıyor. Ayrıca zayıflamış kasları küçük egzersizler ile çalıştırarak güçlendirmeye yardım ediyor. Şık bir görünüme sahip olan stres topu parmak izi tasarımlı dokusuyla rahat bir tutuş sağlıyor. Farklı renk alternatifleri de bulunan ürünü uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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2. Faber Castel Yetişkinler İçin Boyama Kitabı ile rengârenk çiçekler yaratarak stresten uzaklaşın

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Çocuklar için tasarlanmış boya kitaplarının yanı sıra son zamanlarda yetişkinler için özel olarak tasarlanmış boya kitapları da oldukça popüler. Faber Castel Yetişkinler İçin Boyama Kitabı, stres azaltıcı ürünler arasında iyi bir alternatif olarak yer alıyor. Rengârenk boya kalemleriyle içinizdeki enerjiyi yansıtabileceğiniz bir alan sunan bu boya kitabı ile stresten ve kaygıdan uzaklaşarak rahatlatıcı bir hobi edinebilirsiniz. 96 sayfalık kitabı dilediğiniz boya kalemini kullanarak renklendirebilir, her sayfa için özel olarak tasarlanmış desenleri göz alıcı renklerle bir sanat eserine dönüştürebilirsiniz.

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3. Muhteşem bir alternatif: Sudoku Uzman Seviye 5

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Genellikle gazete ve dergilerde karşımıza çıkan, bağımlılık yaratan bulmacalar pek çok kültürde farklı tekniklerle yer alıyor. Geleneksel bir Japon bulmaca stili olan sudoku ise hemen herkes tarafından sevilen bulmacalardan biri. 9 eşit parçaya bölünmüş karelere sayılar yerleştirerek oynanan Sudoku, zorluk seviyesine göre farklılık gösteriyor ve oynarken ileri derecede matematik bilgisine sahip olmak gerekmiyor. Celal Kodamanoğlu imzalı Sudoku Uzman Seviye 5 ise sudoku çözmede deneyimli kişiler ve zor seviyede sudoku isteyenler için hazırlanmış bir bulmaca kitabı. Stresli hissettiğiniz zamanlarda Sudoku Uzman Seviye 5 ile sudoku çözerek rahatlayabilir ve beyin jimnastiği yapabilirsiniz.

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4. Gifthome İspanyol Askerleri Satranç Takımı ile sevdiğiniz biriyle beraber stres atın

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

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Büyük bir strateji gerektiren satranç oyunuyla ve karşınıza alacağınız güçlü bir rakiple çekişmeli ve eğlenceli vakit geçirmeniz mümkün. Gifthome İspanyol Askerleri Satranç Takımı, muhteşem görünümüyle kaliteli bir oyun deneyimi sunuyor. Yüksek kaliteli altın ve gümüş renklere sahip taşları ve ceviz görünümlü MDF satranç tahtasıyla evinize farklı bir hava katıyor. Sizi günün yoğunluğundan uzaklaştırarak dikkatinizi farklı bir alana yönlendirmenizi sağlayan bu oyun sayesinde hem iyi vakit geçirebilir hem sevdiklerinizle kaliteli bir anı paylaşabilirsiniz.

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5. Ravensburger Çok Renkli Yapboz ile sanat eserlerini yeniden yaratın

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Yapbozlar ailecek gerçekleştirebileceğiniz ve çok değerli anılar biriktirebileceğiniz bir etkinlik olarak karşınıza çıkıyor. Ravensburger Çok Renkli Yapboz ile dünyaca ünlü sanat eserlerinin çok parçalı versiyonlarını sevdiklerinizle beraber tekrar yaratarak evinizin en güzel köşesinde sergileyebilirsiniz. Bu aktiviteyi hobi edinerek stresten, yoğun iş temposundan ve kalabalık şehir hayatından uzaklaşarak kendinize vakit ayırabilirsiniz. Ravensburger Çok Renkli Yapboz'un kaliteli ve tek olan her bir parçası birbirine tam uyum sağlıyor. Kendi emeğinizle yapacağınız yapboza evinizdeki en güzel duvarda yer açmaya şimdiden başlayın!

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6. LEGO Central Perk Set'in üç boyutlu yapbozları ile evinize neşe katın

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Yapboz deneyiminizi üç boyutlu hâle getirmek ister misiniz? Sevdiğiniz dizi veya filmlerden sahneleri üç boyutlu yapbozlar sayesinde evinizde sergileyebilirsiniz. LEGO Central Perk Set, dünyaca ünlü televizyon dizisi Friends'in en popüler sahnelerinden biriyle hem stresini azaltmayı hem evinizi renklendirmeyi hedefliyor. Son zamanlarda yetişkinlere yönelik ürettiği yapboz seçkisiyle dikkatleri çeken marka, günün yorgunluğunu, stresini azaltarak sizi yeni bir güne hazırlıyor. Boş vakitlerinizi daha verimli geçirerek olumsuz düşüncelerden ve hayatın yoğun akışından kurtulabilirsiniz. 1070 parçalık bu yapboz sayesinde zihninizi dinlendirebilirsiniz.

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7. Meditasyon etkisi yaratan el işi: Mehmm Nakış Başlangıç Kiti

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Örgü ve benzeri el işi aktivitelerinin meditasyon etkisi yarattığı biliniyor. Mehmm Nakış Başlangıç Kiti ile günün tüm yorgunluğunu atabilir ve stresten uzaklaşabilirsiniz. Rengârenk ip ve pek çok desen arasından dilediğinizi seçerek işlemeler yaratmaya başlayabilir, pek çok desen tasarımı gerçekleştirebilirsiniz. Renklerin rahatlatıcı etkisini muhteşem tasarımlara sahip desenlerle birleştirerek ortaya harika motifler çıkarabilirsiniz. Çok fazla renk seçeneği ve farklı kasnak boyutları sunan nakış kiti yaratıcılığınızı geliştirmenizi sağlıyor. Ortaya çıkardığınız muhteşem tasarımları evinizde veya kıyafetlerinizde sergileyebilirsiniz. Böylece tüm dikkatleri üzerinize çekerek övgüler toplayabilirsiniz.

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8. Stres topuna alternatif bir seçenek: Epazzar Metal Stres Çarkı

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Son yılların en popüler trendlerinden biri olan stres çarkları anlık streslerden uzaklaşmanızı sağlayacak muhteşem bir kaçış noktası. Epazzar Metal Stres Çarkı, gün içerisinde elinizde oynama ihtiyacı hissettiğiniz kalem, çakmak ve benzeri ürünlerin yerine geçen harika bir alternatif sunuyor. Ergonomik tasarımıyla parmaklarınıza oturarak mükemmel bir tutuş sağlayan ürün metal malzemeden üretildiği için uzun ömürlü. Bu sebeple yıllarca gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tüm iş stresini ve gerginliğinizi alan stres çarkı, rahatlamanızı sağlayarak gün boyu stresten uzak saatler yaşamanızı sağlıyor. Boyutu sayesinde gittiğiniz her yere cebinizde götürebileceğiniz ürün dikkat çekici görünümüyle herkesi etkisi altına alacak.

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9. Eğlenceli bir kart oyunu: Mattel Uno Kart Oyunu

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Stresinizi azaltıp eğlencenin dozunu arttıracak aktivitelerin bir diğeri de kart oyunları. İki veya daha fazla kişiyle oynayabileceğiniz Mattel Uno Kart Oyunu, elinizdeki mevcut renkler ile desteden seçeceğiniz kartları eşleştireceğiniz bir strateji oyunu. Deste içerisinde yer alan farklı kartlarla eğlencenin dozunu arttırarak muhteşem dakikalar geçirebilirsiniz. Pek çok sürprizle karşılaşacağınız bu oyunu sevdikleriniz ile oynayabilir, harika vakit geçirebilirsiniz. Eğer kalabalık bir topluluk ile oynayacaksanız iki farklı grup oluşturarak eğlenceyi kıyasıya bir mücadeleye çevirebilirsiniz. Zamanın su gibi akıp gittiği, eğlenceyi doruklarında hissettiğiniz kaliteli vakitler geçirmek için bu kart oyununa mutlaka bir göz atın.

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10. Arkadaşlarınızla oynayacağınız Hasbro Tabu XL size iyi gelecek

Stres atıp rahatlamanıza olanak sağlayacak oyunlar ve yardımcı ürünler

Kelime bilginizi test ederken beyninizin farklı şekilde çalışmasını ister misiniz? Hasbro Tabu XL, koleksiyonda yer alan kelimeleri farklı şekillerde anlatabileceğiniz bir oyun. Oyunu oynarken seçtiğiniz kartın altında yer alan yasaklı kelimeleri söylemeden anlatmanız gereken sözcüğü verilen sürede aktarmanız gerekiyor. Daha az kelime kullanarak, çizerek ve kutuda yer alan oyuncağı kullanarak anlatabileceğiniz kelimeler doğru bilindiğinde takımınızın hanesine puan ekleniyor. Kalabalık bir grupla oynadığınızda eğlenceyi doruklarda hissedeceğiniz bu oyun beyninizi hızlı şekilde çalıştırarak hayatın yoğun akışından ve stresten uzaklaşmanızı sağlıyor.

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