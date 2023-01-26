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Stresi kontrol etmek artık elimizde! Her taşın altından o çıkıyor!

26.01.2023 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın en önemli sorunlarından biri kuşkusuz stres. Vücudumuzun tepki verdiği birçok konunun kökeninde kortizol hormonu yatıyor. Çalışan kesimin özellikle maruz kaldığı stres, birçok insanın sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle gençler üzerinde etkisini hissettiren stresin (kortizol) nasıl kontrol altına alınabileceğini sizler için derledik...

Stresi kontrol etmek artık elimizde! Her taşın altından o çıkıyor!

Kortizol hormonu her vücutta bulunan ve bilinen adıyla stres olan hormondur. Vücutta çok önemli bir konuma sahip olan bu hormon günlük hayatımızı direkt olarak etkiliyor. Yapısı itibariyle stresli olan insanlarda kortizol hormonu seviyesi oldukça yüksektir. Kendinizi hiçbir neden yokken bile sürekli stresli ve endişeli mi hissediyorsanız bunun suçlusu normalden yüksek kortizol seviyeleriniz olabilir.

KORTİZOL NEDİR?

Böbrek üstü yani adrenal bezleri tarafından salgılanan ana hormon olan kortizol aynı zamanda stres hormonu olarak biliniyor. Fiziksel ve duygusal stres durumlarında salgılanan kortizol, enerjiyi ve odaklanmayı arttırarak bedeni karşılaşılan stres faktörlerine karşı hazır hale getiriyor. Yaşamsal bir tehdide karşı salgılandığında hayat kurtarıcı olabilen, kısa süreli salgılandığında da uyanıklığı destekleyen kortizol kronik ve uzun süreli salgılandığı zaman tam tersi bir etki yaratıyor.

Stres-Düzenleyici-Hormon-Kortizol-Nedir-İnsan-Hayatına-Nasıl-Etki-Eder

Kortizol(stres hormonu) sürekli olarak yüksek olunca birçok sorunla karşı karşıya kalınabiliyor. Örneğin; kan şekerinin dengelenmesi zorlaşıyor hatta zihin yeni bilgiler öğrenmekte dahi zorlanmaya başlıyor. Fonksiyonların duraksaması uzun vadede Tip 2 diyabete, obeziteye, osteoporoza, yüksek tansiyona, doğurganlığın azalmasına yol açıyor.

YÜKSEK STRES (KORTİZOL) BELİRTİLERİ

Kortizol hormonunun yüksek olması vücutta bazı belirtiler ile ortaya çıkıyor. Bu belirtiler ise genelde şu şekilde oluyor:

-Uykusuzluk, düşük uyku kalitesi.
-Bel çevresinde yağlanma, ani kilo artışı.
-Kan şekerine bağlı problemler; insülin direnci, Tip 2 diyabet.
-Sindirim sistemi problemleri.
-Yüksek enflamasyon ( İltihaplanma)
-Düşük bağışıklık sistemi.
-Ani ruh hali değişimleri.
-Yorgunluk.
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STRESLE BAŞ ETMENİN ALTI DOĞAL YOLU!

Stresle baş etmek oldukça zorlayıcı bir konu haline gelmiş durumda. Psikolojik tedavi görenlerin birçoğunun yüksek baskı ve stres nedeniyle sağlık sorunları yaşayanlardan oluştuğu biliniyor. Stresi yenmenin doğal yolları da mevcut. Gerekiyorsa tıbbi destek alınmalı fakat desteğin yanında doğal yöntemlerle de takviye edilmesi daha sağlıklı sonuçlar alınmasına yardımcı oluyor.

Dengeli beslenmek, akşam yemeğinde kompleks karbonhidrat tüketmek, meditasyon, yüksek şiddetli egzersizler yerine düşük tempolu sporlar, dışarıda daha çok vakit geçirmek ve kaliteli uyku uyumak kortizol seviyenizin yani stresinizin azalmasına faydalı olacaktır.
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Özellikle Omega-3, C vitamini ve potasyum kortizolün düşürülmesinde öne çıkan önemli besin değerleri arasında yer alıyor.
Omega-3 açısından zengin gıdalar: Somon, avokado, chia tohumu.
C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler: Kırmızı biber, kivi, narenciye, çilek, orman meyveleri.
Potasyum açısından zengin meyve ve sebzeler: Muz, kavun, ıspanak, brokoli, erik, domates.
Magnezyum açısından zengin besinler: Badem, bitter çikolata.


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