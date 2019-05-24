Su altındaki medeniyetlerin izi sürülecek

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla suyun altındaki medeniyetlere keşif yapılabilecek. Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunun gündeminde yer alıyor. Teklifte yer alan maddelerden bir tanesi de su altı dalış turizminin gelişmesini sağlayacak. Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden ilgili Bakanlıkça belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilmesini öngören maddede, "Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir." ifadesi yer alıyor. Teklif, kanunlaştığı takdirde, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, su altında kalan tarihi ve doğal güzellikler de turizme kazandırılacak.

Fanus içinde bir cennet olarak nitelendirilen Kekova'daki Likya uygarlığı, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan "batık şehir", su altından gezilebilecek. Denizcilerin sığınak yeri, gemi inşası ve onarım üssü olarak kullanılan ve Kekova'nın en renkli köşesi olarak nitelendirilen su altındaki kent, dalışçıların en uğrak yeri haline gelecek. Ayrıca, Antalya'nın Kemer, Kaş, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde deniz altında gizli kalmış tarihi ve doğal güzellikler görülebilecek. - "Teklifle dalış turizminin önündeki engeller kalkacak" Teklif sahibi milletvekillerinden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 14 milyon turistin geldiği Antalya'da bu yılki hedefin 17 milyon olduğunu söyledi. Hem altyapısına hem tanıtımına verdikleri desteklerle golf, spor, kongre ve su altı dalış turizmi ile Antalya'nın hızla geliştiğini ifade eden Uslu, turist sayısını artırmanın yanında nitelikli turistin kente ve Türkiye'ye gelmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu amaçla dalış turizmi için yasal bir değişiklik teklifi hazırlayıp TBMM'ye sunduklarını anımsatan Uslu, "Teklifimizi, çok yakında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kanunlaştıracağız." dedi. Son yıllarda dünyada su altı dalış turizmine ilginin arttığına işaret eden Uslu, şunları söyledi: "Yılda 6 milyondan fazla Avrupalı turistin, toplamda ise 10 milyondan fazla turistin dalış için Mısır'a gittiği göz önüne alınırsa, bu ilginin son derece önemli bir potansiyel olduğu düşünülebilir. Ülkemiz özellikle de Akdeniz 6 bin tür su altı flora ve faunasıyla yani deniz canlılarıyla, su altı arkeolojik değerleriyle, Akdeniz ticaret yolundaki antik batıklarıyla dalış turizmi için muhteşem bir destinasyon." Antalya'nın da su altı dalış turizmi için mükemmel bir zenginliğe sahip olduğuna değinen Uslu, Kemer, Manavgat, Gazipaşa, Kumluca Adrasan, Demre, Finike ve özellikle Kaş'ta ciddi potansiyelin bulunduğunu belirtti. Kaş'ın dünyada en önemli 20 dalış merkezinden biri olduğu anlatan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 2017 yılında Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası Kaş'ta düzenlendi. Geçen yıl Kaş'ta 100 binden fazla dalış gerçekleşmiştir. Dünyanın yakın tarihte en eski batığı da Antalya kıyılarında bulundu. Su altı araştırma merkezi ekipleri, M.Ö. 1600 yılına ait dünyanın en eski ticaret gemisini buldu. 3 bin 600 yaşında bir batıktan bahsediyoruz, yükü bakır külçelerden oluşuyor. Hem doğal hem de batık açısından çok zengin olan Antalya'da bu sayıyı milyona ulaştırmak mümkün." Dalış turizminin önündeki en büyük engellerden birisinin güvenlik bölgeleri ve yasaklar olduğunu dile getiren Uslu, şu değerlendirmede bulundu: "Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Teklifi ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile su altında kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde ilgili kurumlardan izinler alınarak, turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilme imkanı getiriyoruz. Bu kanun özellikle Kaş ve Demre'de yeni dalış noktaları için çok önemli gelişmeleri sağlayacak. Demre'de Üçağız, Kekova, Kaleköy bölgesinde batık şehir artık deniz altından gezilebilecek. Suyun altında medeniyetlerin izi sürülebilecek."