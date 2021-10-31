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Şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı, saatler Türkiye'de geri alınacak mı?

31.10.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye senelerdir yaz saati uygulamasını kullanmayı sürdürüyor. Dünyanın birçok yerinde ise saatler geri alındı. Bu sebeple saat konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlar saatin kaç olduğunu araştırıyor. Peki şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı ve Türkiye'de geri alınacak mı? İşte merak edilenler...

Şu an saat kaç? Saatler geri alındı mı, saatler Türkiye'de geri alınacak mı?

Türkiye senelerdir yaz saati uygulamasını kullanmaya devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde yaşanan uygulama değişimiyle saatler geri alındı. Peki şu an saat kaç?

ŞU AN SAAT KAÇ?

Şu an saat kaç? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünya'nın birçok yerinde saatlerin geri alınması sebebiyle kafalarda soru işaretleri meydana geldi.
Dünya genelinde pek çok ülkede kış saati uygulamasına geçiş yapılmasıyla beraber, Türkiye'de bazı akıllı telefon, saat ve tablet gibi teknolojik ürünlerde de saat güncellemesi yapıldı. Güncel saati öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sene içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır.

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Ülkemizde ise ilk olarak 2016 yılında yürürlüğe giren karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri geri aldı. Kış saati 2017 senesinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı. Bununla beraber kış saati uygulaması sona ermiş oldu.

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