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  4. Şu an saat kaç? Saatler ileri mi alındı? 28 Mart 2021 yaz saati uygulamasına mı geçildi?

Şu an saat kaç? Saatler ileri mi alındı? 28 Mart 2021 yaz saati uygulamasına mı geçildi?

28.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir alınan karar ile beraber Türkiye’de yaz saati uygulaması kaldırılmıştı. Birçok ülkenin bugün yaz saati uygulamasına geçmesi ile beraber Türkiye’de de saatlerin ileri alınıp alınmadığı da araştırılmaya başlandı. Türkiye, güneş ışığından daha fazla yararlanabilmek için ileri alınan yaz saati uygulamasını 2016 yılında kaldırmıştı.

Şu an saat kaç? Saatler ileri mi alındı? 28 Mart 2021 yaz saati uygulamasına mı geçildi?

28 Mart itibariyle ise birçok Avrupa ülkesi yaz saati uygulamasına geçiş yaptı. Avrupa verilerini esas alan bazı cep telefonları ise otomatik olarak yaz saati uygulamasına geçiş yaptı. Bu sebeple kafası karışan vatandaşlar yaz saatine geçilip geçilmediğini araştırmaya başladı.

SAAT KAÇ?

Arama motorları üzerinden “Saat kaç?” Araştırması yaparsanız yanılma ihtimaliniz yüksektir. Çünkü bazı bilgisayarlar ve telefonlar yaz saatine otomatik olarak geçiş yapmakta ve arama motorları da saat verilerini bağlı olduğunuz teknolojik aletten almaktadır. Bu sebeple en doğru saat bilgisini haber kanalları üzerinden alabilirsiniz.

28 MART YAZ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLDİ Mİ?

Birçok Avrupa ülkesinde saatler ileri alınırken, Türkiye’de saatler ileri alınmadı. Bu nedenle eski saat kullanılmaya devam ediliyor.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır.


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