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Su borularından 8 metrelik ağaç kökü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Gördes ilçesinin kırsal Kıran Mahallesi'nde, içme suyu şebekesinin bakım ve onarımı sırasında, borulardan 8 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı.

Su borularından 8 metrelik ağaç kökü çıktı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Gördes ilçesinin kırsal Kıran Mahallesi'nde, içme suyu şebekesinin bakım ve onarımı sırasında, borulardan 8 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Az gelen suyun akışı, normale dönerken, ağaç kökünü görenler ise şaşkınlık yaşadı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nce il genelindeki içme suyu hatlarında bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'ndeki içme suyu hattının bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Bölge sakinlerinden şebekeden suyun az geldiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan kontrolde, su borularının içinden 8 metre uzunluğunda ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasıyla az gelen suyun akışı da normale döndü.
'DAHA SAĞLIKLI SUYUMUZ OLDU'
Kıran Mahallesi'nin muhtarı Emin Altıntaş, "Mahallemizin içme suyunda kesinti yaşamaya başlamıştık. Bu sebeple hattımızdaki sıkıntıyı fark edince MASKİ'ye bildirdik. İçme suyu hattımızda yapılan temizlik ve bakım çalışması sırasında boruların içinden 8 metre ağaç kökü çıktı. Mahalleli olarak çok şaşırdık. Tıkanmış ve arızalı borularımızı yenileyerek bakımlarını yapan MASKİ sayesinde daha kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Su borularından 8 metrelik ağaç kökü çıktı

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