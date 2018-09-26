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Su borusuna düşen işçinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 09:23 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde içme suyu arızasını gidermeye çalışırken içi tazyikli suyla dolu 500’lük borunun içine düşerek kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı.

Su borusuna düşen işçinin cesedi bulundu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde su arıza ustası olarak çalışan 5 çocuk babası İrfan İşleyen (46), dün sabah saat 10.00’da Işıklı Su Havzasındaki arızayı gidermek için çalıştığı esnada belirlenemeyen bir nedenle içi tazyikli su dolu 500’lük boruya düşmüştü. Dünden beri 10 kilometrelik isale hattında iş makineleri tarafından boru kırılarak yapılan arama çalışmaları, bu sabah sonuç verdi. UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda İşleyen’in cesedi, olay yerinden iki kilometre uzaklıkta bulundu.

İşleyen’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş su borusu

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