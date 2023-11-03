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Su faturası yüksek geldi aldığı yanıta inanamadı! Dikkat: Başvuranlar iade alacak

03.11.2023 22:35 | Son Güncelleme:
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Ankara Sincan'da yaşayan Necati Tavşanoğlu, su faturasının yüksek gelmesinden dolayı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü (ASKİ) aradı. Su sayacının okunmadığını öğrenen Tavşanoğlu faturanın nasıl kesildiğini duyunca daha şaşırdı.

Su faturası yüksek geldi aldığı yanıta inanamadı! Dikkat: Başvuranlar iade alacak

Sincan'da yaşayan Necati Tavşanoğlu her ay ortalama 250-300 lira su faturası öderken bu ay 850 lira su faturasını görünce sebebini merak etti. ASKİ görevlileriyle konuşan Tavşanoğlu eleman eksikliğinden dolayı faturasının kıyaslama sistemiyle yapıldığını öğrendi.

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EYLÜL AYINI BAZ ALMIŞLAR

Show Haber'e konuşan Necati Tavşanoğlu, eylül ayında bahar temizliği yaptığını, halıları ve perdeleri yıkadığı için o ay gelen 830 liralık faturayı önemsemediğini belirtti. Daha sonra kredi kartından ekim ayı için de 850 liralık ödemenin kesildiğini gören Tavşanoğlu durumu şikayet etmek için ASKİ'yi aradı. Tavşanoğlu ayrıca ekim ayı için kendisi veya bir komşusuna da fatura gelmediğini belirtti.

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DUYDUĞU CEVABA ŞAŞIRDI

ASKİ'de çalışan yetkililer Tavşanoğlu'na fatura sayacının okunmadığını ve eleman eksikliği olduğunu belirtti. Faturanın nasıl oluştuğunu merak eden vatandaş "Geçen aya göre kıyaslama sistemiyle yapılmıştır" cevabını alınca daha da şaşırdı.

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ASKİ'DEN AÇIKLAMA

Durumun mantıklı olmadığını belirten mağdur vatandaş parasının boşuna gittiğini belirtti ve, "Geçen ay fatura okuyan elemenlar nereye gitti" diyerek isyan etti. ASKİ yönetimi ise sorunun bu ay yaşanan teknik bir problemden dolayı kaynaklandığını belirtti. Mağdur abonelerin başvuruları halinde düzeltmelerin yapılacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ASKİ su faturası fatura

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