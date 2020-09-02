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Darp edilen çocuğun hırsızlık yaptığı ileri sürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 13:18 | Son Güncelleme

Adana’da bir vatandaş tarafından darp edilen çocuğun su içtiği için değil, hırsızlık girişiminde bulunduğu için darp edildiği ileri sürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarında meydana geldi.

Adana’da bir vatandaş tarafından darp edilen çocuğun su içtiği için değil, hırsızlık girişiminde bulunduğu için darp edildiği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, T.Y. isimli bir vatandaş, 10 yaşındaki Muhammet Elbuni’yi darp etti. Olay yerine gelen ambulansla çocuk Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çocuk kendisinin su içmek istediğini bu nedenle darp edildiğini ileri sürerken gözaltına alınan T.Y.’nin, “Çocuk hırsızlık yapıyordu uyardım beni dinlemeyip küfür etti sonra da kaçtı. Ben de hem küfür ettiği hem de hırsızlık yaptığı için vurdum” dediği öne sürüldü.
Bu arada, 10 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun hastaneden kaçtığı da tespit edildi. Mahalle muhtarı Necati Kipçak ise çocuğun su içmediğini hırsızlık yaptığını öne sürerek, “Saat 19.00 sıralarında 10 ve 14 yaşlarında çocuklar gelip mahallede geziyorlar. Ayrıca yolda bekleyen araçların camlarını temizleyip para almaya çalışıyorlar. Buralarda gezip mahallede nerede boş ev var hemen oraya hırsızlık yapmaya giriyorlar. Bunlarda her yol var dün götürüldüğü hastaneden kaçmış. Su içme olayı falan yok yani. Sabah çeşmenin yanında ateş yakmaya çalıştılar ben müdahale edip kovdum. Akşamına da zaten bu olay oldu“ dedi.
Çocuğun hırsızlıktan 5 suç kaydının da olduğu öğrenildi.

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