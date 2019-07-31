"Su meselesi Türkiye ile ilişkilerimizin en önemli yönünü oluşturuyor"

BAĞDAT (AA) – Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, su meselesinin Irak-Türkiye ilişkilerinin en önemli yönünü oluşturduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında su meselesinde askıda bulunan konuların çözülmesi için uzun vadeli anlaşmaların gerçekleştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getiren Salih, ikili ilişkilerin iki ülke halkının ortak çıkarları için geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Su meselesi, komşumuz Türkiye ile ilişkilerimizin en önemli yönünü oluşturuyor." diyen Salih, su hisseleri konusunda iki ülke arasında kurulan ilgili komitelerin köklü çözümler üretmesini temenni ettiklerini söyledi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Eroğlu, Iraklı mevkidaşı Cemal Adili başkanlığındaki heyetler arası görüşmelere katıldı.

Başkent Bağdat'ı ziyaret eden Eroğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de bir araya gelmişti.

