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'Su sayacına bakacağız' diyerek eski nişanlısının yüzüne kezzap atmıştı! Şok ifade: 'Senin erkekliğine tüküreyim' deyince...

23.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 26 yaşındaki Sabit Türk, eski nişanlısının evine gidip, kendini görevli gibi tanıtmış, su tesisatına bakacağını söyleyerek kapıyı açtırarak elinde bulunan pet şişe içindeki kezzabı Merve'nin yüzüne fırlatmıştı. Korkunç olay sonrası ifadesi alınan Sabit Türk, ''Merve'nin evine gittim ve yeniden barışalım dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı. Bir anlık sinir ile öfkeme yenildim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim'' açıklamalarında bulundu.

'Su sayacına bakacağız' diyerek eski nişanlısının yüzüne kezzap atmıştı! Şok ifade: 'Senin erkekliğine tüküreyim' deyince...

Olay, geçtiğimiz 19 Haziran'da Konya'nın Çumra İlçesinde yaşandı. İddiaya göre, Merve Küçüktekin'in evine gelen yaklaşık 1,5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Sözleşmeli Er Sabit Türk, kendini görevli gibi tanıtıp su tesisatına bakacağını söyleyerek kapıyı açtırdı. Türk, elinde bulunan pet şişe içerisindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'in yüzüne fırlattı. Yüzünde ve vücudundaki yanıklarla ağır şekilde yaralanan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'SU ŞİŞESİNDE SARI BİR SIVI VARDI'

Ayrıldığı süre boyunca neredeyse her gün tehditler aldığını söyleyen Merve Küçüktekin, şunları söyledi: "2 yıldır tanıyordum ve 3 aylık nişanlılık sürecimiz oldu. Ayrıldıktan sonra tekrar barışmak istedi ancak kabul etmedim. Sürekli barışmadığım için tehdit ediyordu. Olaydan 3-4 gün öncesine kadar 'hayatını karartacağım' diyerek tehdit ediyordu. Korkudan karakola giderek 90 günlük uzaklaştırma kararı aldım. Sözleşmeli er olduğu için Pençe- Kilit operasyonu için Irak'ta olduğunu duydum. Pazar günü işten çıkıp eve geldim. Aradan yarım saat geçtikten sonra ısrarla kapı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermeyince tekrar bağırdım. 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Önce su saatini açıp sonra da kapıyı açtım. Elinde su şişesi içerisinde bulunan sarı bir sıvı vardı. Onu suratıma doğru fırlattı. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum" dedi.

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'PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞ'

Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan ise kadın hakları adına çalışan platformlardan destek beklediklerini belirterek, "Saldırgan Sabit Türk’ün müvekkil Merve Küçüktekin'e yönelik eylemleri neredeyse sistematik bir şekilde ayrıldıklarından beri sürmekteydi. Kendisi hakkında daha öncesinde tehdit ve şantaj içerikli eylemlerinden kaynaklı şikayetimiz ve uzaklaştırma kararımız bulunmaktaydı. Hatta Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza davası açılmış ancak saldırganın ceza alması sonucunda müvekkilim kendisine daha fazla zarar vereceğinden çekinmiş ve korkusundan şikayetten vazgeçmişti. Ancak takibi şikayete bağlı olmayan şantaj suçlaması kamu davası olarak devam etmiş, yargılama neticesinde saldırgan 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmış olup mahkemece hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Müvekkilin ciddi derecede çekinmesi sebebi ile Sabit Türk'ün her tehdidinden sonra uzaklaştırma kararı aldırmamıza rağmen görüldüğü üzere pek faydası olmadı. Sabit Türk, müvekkile bilekleri kesilmiş fotoğraflar atarak şantaj yaparak adeta psikolojik şiddet uygulamış, devamla 'ben hayatımdan vazgeçtim seni de bitireceğim' benzeri söylemlerde bulunarak müvekkilimi tehdit etti" dedi.

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'SENİN ERKEKLİĞİNE TÜKÜREYİM'

Öte yandan Sabah gazetesinin haberine göre Sabit Türk, emniyette verdiği ifadede, ''17.30 sırasında Merve'nin evine gittim ve 'Yeniden barışalım' dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı.

''KELİMELER İLE YAPAMADIĞIMI KİMYASAL MADDE İLE YAPMAK İSTEDİM''

Gururuma yediremediğim için o an çantamdaki pet şişeyi alıp, içindeki kimyasal maddeyi yüzüne doğru fırlattım. Bir anlık sinir ile öfkeme yenilip ona zarar vermek istedim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum" sözlerini sarf etti.


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