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Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 08:44 | Son Güncelleme

Bodrum Yarımadasının içme, kullanma suyu ile bölgedeki tarımsal sulamada kullanılan Mumcular Barajı’ndaki su seviyesinin düşüklüğü sonrası yapılan incelemede, baraja su taşıyan derenin üzerine kaçak su bendi yapıldığı ortaya çıktı.

Barajı besleyen dere üzerine yapılan kaçak bendin kış sezonunda yıkılması istenirken, yıkılmazsa önümüzdeki yaz sezonunda tehlikenin boyutunun artacağı açıklandı.

Su seviyesi bir türlü yükselmeyince ortaya çıktı

Son üç yıldır Mumcular Barajındaki su seviyesindeki düşüklük dikkat çekilirken, bölgenin yağış almasına rağmen su seviyesindeki oranın yükselmemesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve DSİ yetkilileri sorunun kaynağını araştırdı.
Yapılan araştırmalarda baraja su taşıyan yağmur sularının bulunduğu bölgelerdeki derelerde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde barajı besleyen derenin üzerine taşlarla örülmüş su bendi bulundu. Adeta göle dönen ve suyun bentte tutularak başka alanlara yönlendirildiği ortaya çıktı.

MUSKİ DSİ'YE YAZI İLE BİLDİRDİ

MUSKİ DSİ'YE YAZI İLE BİLDİRDİ
Mumcular Barajı’nı besleyen dere üzerine kaçak yapıldığı öğrenilen su bendi ile ilgili MUSKİ tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’ne bilgi yazısı gönderildi.
Yazıda barajı besleyen derenin üzerine yapılan su bendinin baraj yerine başka alanlara yönlendirildiği belirtilerek bir an önce yıkılması gerektiği ifade edildi. Kaçak su bendinin Bodrum Kaymakamlığı onayı ile yıkılması gerekiyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 11

DOLULUK ORANI YÜZDE 11
29 yıldır Bodrum ilçesinde içme suyu kaynağını oluşturan baraj, geçen yaz aylarında su seviyesinin yüzde 5'lere kadar düşmesi nedeniyle kapatılarak su alınamamıştı. 19 milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı'nda son 6 yılda su seviyesi hızla düşmeye devam ederken bu yılda Kasım ayı sonu itibari ile doluluk oranının yüzde 11’ler seviyesinde olduğu öğrenildi.

ÖNLEM ALINMAZSA KURUMA TEHLİKESİ VAR

ÖNLEM ALINMAZSA KURUMA TEHLİKESİ VAR
Mumcular barajını besleyen dere üzenine yapılan kaçak bendin kış sezonunda yıkılması istenirken, yıkılmazsa önümüzdeki yaz sezonunda tehlikenin boyutunun artacağı açıklandı.
Kış sezonundaki yağışlar ile su seviyesinin kritik seviyenin üstüne çıkması beklenirken, aksi taktirde su sıkıntısının yaşanabileceği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
bodrum mumcular barajı

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