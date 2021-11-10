Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcı ürünler

Su, hem vücudumuz hem de evlerimiz için vazgeçilmez bir kaynak. Ancak hepimizin bildiği gibi su kaynaklarının tükenmek üzere olması gibi bir sorun ile karşı karşıyayız. Bunun önüne geçmek için herkesin üstüne düşen görevler var. Öncelikli olarak evlerimizden başlayarak su tasarrufu yapmalı ve kaynaklarımızı korumalıyız. Bu noktada eviniz için alacağınız birkaç önlem ile büyük miktarlarda su tasarrufu yapabilirsiniz. Böylece hem doğayı hem de bütçenizi korumuş olursunuz.

1. Sensörlü Musluk Başlığı Kullanarak Sudan Tasarruf Edin!

Elinizi, bulaşıkları veya her herhangi bir şeyi yıkarken ya da lavaboda diş fırçalarken bazen suyu kullanmadığınızda bile açık bırakmak daha kolay gözükür. Ancak elinizi yıkarken ya da başka işlerinizi tamamlarken musluğu kapatmak düşündüğünüzden çok daha fazla su tasarrufu yapmanızı sağlar. 20 saniye gibi kısa bir sürede 1 litre suyu boşa harcamak istemiyorsanız ANVAVA Dokunmatik Sensörlü Musluk Yüksek Basınçlı Mutfak Musluğunu deneyin. Uzatılabilir mutfak bataryasına kolayca dokunarak su akışını başlatabilir veya durdurabilirsiniz böylece neredeyse sıfıra yakın su israfı yaparsınız.

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2. Ev Temizliğinde Spreyli Mop Kullanmayı Deneyin!

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Ev temizliği yaparken kova kova su kullanmak yerine spreyli moplar kullanın. Yüzey temizliğini hem daha rahat hem de daha ekonomik bir hale getiren bu moplar ile temizlik yapmak çok daha keyifli bir hal alacak. Bu noktada Su Hazneli 2 Adet Microfiber Bezli 360 Derece Dönebilen Paspas Mop sizin için kurtarıcı bir ürün olabilir. Kiri hızlıca ortadan kaldıran bu ürün ile kuruma için beklemenize de gerek kalmaz.

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3. Bulaşık Makinenizi Doğru Programda Kullanın!

Elde yıkamadan daha az su kullandığı için tercih edilen bulaşık makinelerini doğru programda kullanmak da büyük önem taşır. Eğer su ve enerji tasarrufu yapan bir bulaşık makinesi arayışındaysanız 6 farklı programı ile dikkat çeken Siemens SN236W01JT A++ Bulaşık Makinesi, sizin için doğru bir tercih olabilir. Eko 50°C programı sayesinde minimum su ve elektrik tüketimi ile mükemmel temizlik ve kuru bulaşıklar elde edebileceğiniz bu ürün 12 kişilik kapasitesi ile ön plana çıkıyor.

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4. İyi Deterjanlar Kullanın, Ekstra Su Harcamayın!

Söz konusu bulaşık makinesi olduğunda harcadığınız deterjanlar su tasarrufu sağlama konusunda önemli çünkü doğru deterjanlar seçtiğiniz zaman durulamaya gerek kalmadan bulaşıklarınızı temizleyebilirsiniz. Kurumuş lekelerde bile mükemmel bir sonuç sağlayan Finish Quantum Ultimate Bulaşık Makinesi Tableti sizlere bir deterjandan çok daha fazlasını sunuyor. Bu ürün; sadece bulaşıklarınızı temizlemekle kalmaz, aynı zamanda cam aşınma karşıtı sistemi ile hassas bulaşıklarınızı korur ve uzun süren parlaklık sağlar.

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5. Su Tasarruflu Klozet Sistemleri ile Tuvaletinize Müdahale Edin!

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Sifon başına 15 ile 25 litre su kullanan eski tuvaletler, su faturanızın asıl sebebi olabilir çünkü sadece yüksek verimli bir klozet sistemi ile sifon başına 5 litreye kadar az su kullanabilir. Eğer yeni bir klozet ihtiyacınız varsa satın alabilirken buna dikkat edebilirsiniz. Ancak yeni bir klozet almayacaksanız evinizdeki klozet sistemini de bir noktaya kadar iyileştirebilirsiniz. Basmalı Su Tasarruflu Klozet Sifon Rezervuar İç Takımı ile banyonuzdaki su tüketimini önemli bir oranda azaltabilirsiniz.

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6. Beyaz Eşyalarınızı Sorumlu Şekilde Yenileyin!

Çamaşır ya da bulaşık makinenizi değiştirme zamanı geldiğinde su ve enerji açısından daha verimli bir modele yatırım yapmayı düşünün. Bu tarz ürünler daha yüksek fiyatlarda satışa sunulsa da uzun vadede yapacağınız tasarruflar ile siz daha karlı çıkarsınız. Eğer çamaşır makineniniz yenilemeyi düşünüyorsanız Bosch WGA142X1TR 9 Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi, AquaSpar özelliği ile enerji ve su tasarrufu sağlama konusunda üstün performansı ile dikkat çekiyor.

Enerji tasarruflu, dayanıklı ve sessiz motoru ile bu çamaşır makinesini daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

7. Pişirme Suyunu En Aza İndirin!

Sebze haşlarken harcadığınız su miktarını hiç düşündünüz mü? Normal haşlama yerine buharda pişirmeyi tercih ettiğinizde tahmin ettiğinizden çok daha fazla miktarda bir su tasarrufu yaparsınız. Russell Hobbs Dijital Buharlı Pişirici sayesinde az miktarda bir su ile sebzelerinizi haşlayabilirsiniz hatta pirinç kasesi sayesinde pilavınızı da pişirebilirsiniz. Et ve tavuk gibi ürünler için de kullanılabilen bu ürün ile bir kez pişirme yaparak birkaç öğünlük yemeğinizi aynı anda hazırlayın.

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8. Su Tasarruflu Duş Başlığı ile Daha Az Su İsrafı!

Duş esnasında farkında olmadan çok fazla su harcama eğiliminde olabiliyoruz. Bu noktada harcadığınız suyu neredeyse yarı yarıya azaltan tasarruflu duş başlıklarını kullanarak büyük bir su tasarrufu yapabilirsiniz. Buffer Su Tasarruflu ve Arıtmalı Duş Başlığı’nı banyonuzda herhangi bir tesisata gerek kalmadan 1-2 dakika içerisinde takabilirsiniz. Akış hızını azaltan bu ürün basınç hızını arttırarak kullanan su miktarını %60’a kadar azaltır. Ayrıca bu ürünün içerisinde yer alan aktif anyon topları ile çok daha dinlendirici bir banyo keyfi yaşayabilirsiniz.

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9. Meyve ve Sebzelerinizi Akan Suda Yıkamayın!

Sağlığınızı korumak adına meyve ve sebzeleri iyi bir şekilde yıkamanız gerekir ama bu durum yıkayacağınız besinleri akan suyun altında dakikalarca tutmanız anlamına gelmez. Sebze ve meyveleri bir mutfak kabına koyarak bekletebilir ve sonrasında çok daha az miktarda su ile durulayabilirsiniz. Bu noktada FESTİVAL Leğenli Büyük Boy Saplı Süzgeç sizin için kurtarıcı bir ürün olabilir. Süzgeci sayesinde daha rahat bir kullanım sağlayan bu mutfak leğeni ile su altında yıkama işleminiz daha kısa sürer.

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10. Suyunuzun Isısını Sabit Tutarak Su İsrafından Kaçının!



Banyoda ya da mutfakta suyun ısınmasını beklerken farkında olmadan çok fazla su akıtabiliyoruz. Bu durumdan kaçınmak için termostatik musluk bataryaları kullanabilirsiniz. Su tasarrufu amacıyla özel olarak tasarlanmış Gpd Termostatik Banyo Bataryası üstün termostat teknolojisi sayesinde sizin için konforlu bir duş imkanı sağlar. Suyunuzun sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan ve sabit tutan bu ürün eski bataryalar ile su sıcaklığını ayarlamakta zorlananlar için yerinde bir tercih olabilir.

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