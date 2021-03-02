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Su sandıkları tineri içen 3 yaşındaki ikizler hastanelik oldu

02.03.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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Su sandıkları tineri içen 3 yaşındaki ikizler hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki ikiz kardeşler su sandıkları tineri içince hastanelik oldu. Minik çocuklar hastanede tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle’de bir sitede ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki Rafif Şeyh A. ve Nasir Şeyh A. isimli ikizler evde oyun oynadıkları sırada su sandıkları tineri içti.

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BİRDEN FENALAŞTILAR

Birden fenalaşan çocukları fark eden ailesi hemen 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri eve gelerek ikizlere burada ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ikizler, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Burada gereken tedavileri yapılan kardeşler, müşahede altına alınırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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(İHA)

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Bursa İnegöl

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