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Su yüzeyini gören şaşkına döndü! Binlercesi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Manisa'da su seviyesi ve oksijen miktarındaki düşüş binlerce balığın ölümüne neden oldu. Kula ilçesindeki gölette ölen balıklardan dolayı yapılan ihbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Su yüzeyini gören şaşkına döndü! Binlercesi...

Manisa’nın Kula ilçesi Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan gölette su seviyesi ve oksijen miktarının azalması sebebiyle binlerce balık kıyıya vurdu. Göletteki balık ölümleri ve çevreye yayılan kötü koku sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Balık teleflerinin giderek arttığı gölet için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin 2-3 gün önce başladığını tespit ederek, gölet suyundan ve telef olan balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, balık ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre suyun çekilmesine bağlı oksijen kaybının balık ölümlerine sebep olduğu tahmin ediliyor.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gölet çevresinde yapılan incelemeye katılan Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, inceleme sonuçlarının çıkacağı süre zarfında vatandaşların ilçe göletinden balık avlamamalarını istedi.

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Balık ölümlerinin su seviyesinin çekilmesine bağlı olabileceğini söyleyen Ulu, “İlçemiz göletinde vatandaşlarımız için yapılan mesire alanları, ışıklandırmalar, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre düzenlemeleri belediyemiz tarafından tamamlanmak üzereydi. Ama son günlerde göletteki suyun çekilmesi ile balık ölümlerinin başladığını gördük. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir çalışma başlatarak, yetkili arkadaşlar ile beraber yaptığımız incelemede ölen balıklardan numuneler alındı ve incelenmek üzere Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Sonuçlarını hep birlikte bekleyeceğiz. Ama bizim tahminimize göre su seviyesindeki azalmadan dolayı balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor. Gerekli araştırmalar ve incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu bölgedeki ölü balıkları kesinlikle toplamamaları ve bu konunun sağlık açısından tehlike arz edip etmediği belli olana kadar göletten balık avlamamalarını rica ederiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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