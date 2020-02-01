Şubat 2020 Dünya Gündemi

İrlanda'da yapılacak erken genel seçimler, Belçika'da düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı, şubatta gündemin önemli maddelerini oluşturuyor.
Şubat'ta uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Şubat
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belarus ve Orta Asya'yı ziyaret edecek.
- İngiltere'de Brexit sonrasında 31 Aralık'a kadar sürecek "geçiş dönemi" başlayacak.
4 Şubat
- ABD Başkanı Donald Trump, yıllık ulusa seslenme konuşması olan "State of Union (Birliğin Durumu)" konuşmasını yapacak.
5 Şubat
- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Şubat 1994'te yapılan havan topu saldırısının 25'inci yılı törenlerle anılacak.
7 Şubat
- ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı olan Demokrat isimler, canlı yayında tartışacak.
- ABD'de New York Moda haftası başlayacak.
8 Şubat
- İrlanda'da erken genel seçim yapılacak.
11 Şubat
- Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyecek.
12 Şubat
- Brüksel'de 2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
14 Şubat
- Almanya'da "Münih Güvenlik Konferansı" düzenlenecek.
17 Şubat
- ABD'de "Başkanlık Günü" kutlanacak.
- Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi toplanacak.
- Kosova'nın 12. bağımsızlık yılı dolayısıyla ülke genelinde törenler düzenlenecek.
18 Şubat
- Brüksel'de AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi toplanacak.
19 Şubat
- ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı Demokrat isimler, canlı yayında tartışacak.
20 Şubat
- Brüksel'de bütçe konusunun ele alınacağı AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
- Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) başlayacak.
24 Şubat
- ABD Başkanı Trump, Hindistan'ı ziyaret edecek.
- Belçika'da "Türk Köyü Faymonville Karnavalı" düzenlenecek.
25 Şubat
- ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı olan Demokrat isimler, canlı yayında tartışacak.
- Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum