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  4. Şubat ayında Türkiye'nin en sıcak yeri orası oldu... Rekor kırıldı

Şubat ayında Türkiye'nin en sıcak yeri orası oldu... Rekor kırıldı

15.03.2024 15:39
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Şubat ayında 28,7 derece ile Adana’nın Karaisalı ilçesi Türkiye’nin en sıcak yeri oldu.

Şubat ayında Türkiye'nin en sıcak yeri orası oldu... Rekor kırıldı

Dünya verilerine göre Şubat ayı son 255 yılın en sıcak Şubat ayı oldu. Türkiye’de ise veriler dünya ile aynı yönde. Türkiye’nin en sıcak ili olan Adana’da Şubat ayında sıcaklık rekoru kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de Şubat ayında görülen en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı’da ölçüldü.

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Ölçümlere göre, Şubat 2024’te sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 3,4 derece üzerine çıktı. Yazın sıcaklığıyla ünlü Adana’da şimdiden havaların çok sıcak geçmesi vatandaşları kara kara düşündürüyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana sıcaklık
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