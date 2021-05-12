HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

12.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da işlediği 20 hırsızlık suçu nedeniyle 11 yıldır aranan kadın, emniyet tarafından şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Suç makinesi kadın 11 yıl sonra yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, 20 ayrı hırsızlık suçuna karışan ve 11 yıldır aranan Gülistan B. İsimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalar sonunda suç makinesi kadının Buhara Mahallesindeki bir adreste olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şafak vakti söz konusu adrese operasyon düzenleyerek kadını yakalamayı başardı. Gözaltına alınan kadın, 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu için cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktıUyuşturucu operasyonunda evden silah ve kılıç çıktı

EVDE RUHSATSIZ TABANCA VE POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Kadının kaldığı evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatız tabanca ile tabancaya ait 56 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ada5a105-0ccb-41d0-9975-36a5bbae2218

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti 11 çocuk doğurdu, hayali şoke etti
Komşu dehşeti! Kürekle dövüp tabancayla vurdularKomşu dehşeti! Kürekle dövüp tabancayla vurdular
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

8 yaşındaki kardeşini katletti, sözleri "pes" dedirtti

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Kafayı çekip çekip Yunanistan Konsolosluğu'nu aradım

Kafayı çekip çekip Yunanistan Konsolosluğu'nu aradım

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.