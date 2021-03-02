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Suç örgütü operasyonunda 4 kişi serbest, 27 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı

02.03.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Suç örgütü operasyonunda 4 kişi serbest, 27 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4’ü serbest kaldı, 27 şüphelinin ise gözaltı süreleri uzatıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı.

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4’ü serbest kaldı, 27 şüphelinin ise gözaltı süreleri uzatıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, ’kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması’ suçlarını işlediği tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği Samsun merkez ile İstanbul, Ordu ve Adana illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 60 kişi gözaltına alınmıştı.
111 ekip ve 528 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 168 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 adet kartuş ve 30 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A.’nın da bulunduğu öğrenildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde sorguları devam eden 60 şüpheliden 21’i ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A., Fatsa Ticaret Borsası Başkanı A.F. ve 2 polis memurunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli ise cuma günü gözaltı sürelerinin uzatılması için Samsun Adliyesi’ne sevk edilmişti. Mahkemece gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan 39 kişi emniyete geri götürülmüştü.
Aralarında Fatsa Ticaret Borsası Başkanı’nın da bulunduğu 8 şüpheli dün Samsun Adliyesine sevk edilmiş, şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla, 1’i de normal serbest bırakılmıştı.

4 kişi serbest, 27 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı
Operasyonda gözaltında bulunan 31 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27’sinin gözaltı süreleri uzatılarak tekrar emniyete götürüldü. 3 kişi mahkemece, 1 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

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