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  4. Suda tespit edilen siyanür oranını rakamla açıkladı! Maden ocağı için bakanlıklardan peş peşe iki kritik karar

Suda tespit edilen siyanür oranını rakamla açıkladı! Maden ocağı için bakanlıklardan peş peşe iki kritik karar

17.02.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da toprak kaymasının meydana geldiği bölgede yer alan maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi. Maden ocağında üretime yönelik faaliyetler de doğrudan durduruldu. Öte yandan maden sahasında yapılan son ölçümlerde siyanür tespitiyle ilgili ilgili dikkat çeken bir veri paylaşıldı.

Suda tespit edilen siyanür oranını rakamla açıkladı! Maden ocağı için bakanlıklardan peş peşe iki kritik karar

Türkiye 13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması ve bölgedeki maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi konuşuyor. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanmıştı. Son olarak bakanlıklardan kritik kararlar geldi ve siyanür riski olup olmadığıyla ilgili açıklama yapıldı.

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ÜRETİME YÖNELİK FAALİYETLER DURDURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, İliç’teki maden ocağının ruhsat sahasındaki üretime yönelik faaliyetler doğrudan durduruldu. Karara gerekçe olarak, heyelan olayının ardından dağdaki mevcut durumun işletme güvenliği açısından tehlike oluşturması gösterildi.

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ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi. Karara gerekçe olarak; yaşanan heyelan olayının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akmasından ötürü lisans şartlarının ortadan kalkmasına neden olduğunun tespit edildiğinden maden ocağının çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği kaydedildi.

SUDA SİYANÜR TESPİT EDİLDİ Mİ?

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında yapılan son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.
Akgün, maden sahasındaki Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı andan itibaren mobil araçları ve denetim ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi. Sahada su, toprak ve hava kalitesi konusunda izleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Akgün, "Sahada yaptığımız incelemelerde 9 tane su ve toprak numunesi alacağımız alan belirledik. Bu çalışmayı yaparken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesinden katılan hocalarımızla sahada keşif yaptık ve onların da ilave edilmesini istediği noktaları da izleme noktalarımıza ekledik." dedi.

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"1000'DE 1'İN ALTINDA"

Akgün, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar tamamlanan analizlerimizde siyanürün, cihazın dedeksiyon limitinin yani ölçebileceği minimum değerin bile altında olduğunu, 0,01 mg/L olduğunu tespit ettik. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde yüzeysel akış olan iki bölgemiz vardı. Bu bölgelerde su akışı vardı, alınan tedbirlerle set yapılmak suretiyle, menfezin kapatılması suretiyle bu bölgedeki akış da engellendi. Dolayısıyla dün ve bugün yaptığımız kontrollerde bu iki noktada akışın kesildiğini gördük. Suda limit değeri 0,1mg/L olan siyanürün, şu anda 0,01’in bile altında yani cihazın ölçüm kapasitesinin yakalayamayacağı kadar minimum değerler. Belki sıfır olduğunu şu anda görebiliyoruz."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan maden ocağı
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