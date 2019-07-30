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Sudan Askeri Geçiş Konseyi 5 kişinin öldürülmesini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Elubeyd kentinde 5 kişinin öldürülmesini kınadı.Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan’ın Kordofan eyaletine bağlı Elubeyd kentinde 5 kişinin öldürülmesini yasa dışı bir suç olarak nitelendirdi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Elubeyd kentinde 5 kişinin öldürülmesini kınadı.
Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan’ın Kordofan eyaletine bağlı Elubeyd kentinde 5 kişinin öldürülmesini yasa dışı bir suç olarak nitelendirdi. Burhan, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "5 kişinin öldürülmesi kabul edilemez bir suç. Elubeyd kentinde meydana gelen olay talihsiz ve üzücüdür. Silahsız vatandaşların öldürülmesi kabul edilemez ve yapanlar derhal hesap vermeli ve onlar hakkında soruşturma açılmalı” ifadelerini kullandı.
Kordofan Valisi eyalette olağanüstü hal ilan etti.

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