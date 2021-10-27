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Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk serbest bırakıldı

27.10.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'da geçiş yönetiminin askeri kanadı tarafından önceki gün alıkonulan Başbakan Abdullah Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklandı.

Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk serbest bırakıldı

Sudan basınındaki habere göre, Hamduk'un güvenliğini sağlamak amacıyla beraberinde askerlerin olduğu kaydedildi.

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EVİNE ULAŞTIĞI AKTARILDI

Serbest bırakılan Başbakan Hamduk'un, başkent Hartum'daki evine ulaştığı aktarıldı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un, güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini duyurmuştu.

Hamduk, ülkedeki sivil kanadın tasfiyesini, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." sözleriyle açıklamıştı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu. (AA)

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