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Sudan'da sular durulmuyor! Halk sokakları terk etmiyor

12.04.2019 09:07 | Son Güncelleme

Sudan Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf'ın, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in görevden alındığını ve tutuklandığını açıklamasının ardından ülkede 1 ay boyunca akşam 22:00'den sabah 04:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkent Hartum'da yasağa karşı çıkan protestocular ise gece boyunca sokaklardaydı.

Sudan'da aylardır süren hükümet karşıtı gösteriler sonucu Perşembe günü el Beşir ordu tarafından görevden alındı.

Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf ve Korgeneral Abdul Murof Al-mahi, Askeri Geçiş Konseyi'nin liderleri olarak yemin etti.

Ancak göstericiler yeni kurulan Askeri Geçiş Konseyi'nin de aynı rejimin bir parçası olduğunu söyleyerek sokakları terk etmeyeceklerini belirtiyor.

Protestoların devam etmesi halinde ordu ile göstericilerin karşı karşıya gelmesi endişesi var.

BBC Dünya Servisi'nin Afrika editörü Will Ross da ordu içindeki farklı grupların ve milislerin birbirlerine yönelik güç mücadelesine girmesi tehlikesinin de bulunduğuna dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği ülkede itidal çağrısı yaptı.

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75 yaşındaki el Beşir'in tutuklandığının açıklanması ardından sokaklarda yaşanan sevinç havasının kısa sürdüğü, sokak gösterilerini düzenleyenlerin protestocuları Genelkurmay Başkanlığı önünde oturmaya çağırdığı belirtiliyor.

Protesto eylemlerini düzenleyen ana örgütlerden birisi olan Sudan Profesyoneller Birliği'nden (SPA) Sara Abdulcelil "Yapmamız gereken şey mücadeleye ve barışçıl direnişe devam etmek" dedi.

Göstericilerin Askeri Konsey için de el Beşir'e attıklarına benzer sloganlar attıkları bildiriliyor.

Ömer el Beşir hakkında Sudan'ın batısındaki Darfur'da 2003'te yaşanan iç savaşta insanlık ve savaş suçu işlemek suçundan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkartılmış yakalama kararı bulunuyor.

Gözaltındaki el Beşir'e ne olacağı henüz bilinmiyor.

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DARBE NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Perşembe sabahı erken saatlerde askeri araçlar başkent Hartum'daki Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlğı ve el Beşir'in konutuna girdi.

Devlet Radyo ve Televizyonu'nun yayınları durduruldu ve Savunma Bakanı bin Avf "rejimi yıktıklarını" ve "el Beşir'in güvenli bir yerde tutulduğunu" açıkladı.

Ömer el Beşir'in artık Sudan Devlet Başkanı olmadığını açıklayan Ahmed bin Avf, iki yıl sürecek bir geçiş döneminin ardından seçimlere gidileceğini, yeni bir anayasa hazırlanacağını ve ülkede 3 ay geçerli olacak Olağanüstü Hal ilan edildiğini söyledi.

Ahmed bin Avf, Ömer el Beşir'in halen ev hapsinde tutulduğunu duyurdu.

Avf açıklamasında ayrıca Sudan'ın kötü yönetildiğini vurguladı ve protestolardaki can kaybı nedeniyle özür diledi.

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Sudan ordusu ülkede 1 ay boyunca akşam 22:00'den sabah 04:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Başbakanlık ofisi, Parlamento ve mevcut Ulusal Güvenlik Konseyi feshedildi.

Ülkenin tüm sınırları da yeni bir karara kadar kapatıldı.

Sudan'ın resmi haber ajansı SUNA da Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin, ülkedeki tüm siyasi mahkumların serbest bırakıldığını duyurduğunu bildirdi.

'AÇIKLAMA KABUL EDİLEMEZ, EYLEMLERE DEVAM'

Protesto eylemlerini düzenleyen ana örgütlerden birisi olan Sudan Profesyoneller Birliği (SPA) ise ordunun açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

SPA'dan yapılan açıklamada, ülkeyi "harap eden ve onlarca kişiyi öldüren" kişilerin iktidarda kalmaya devam ettiğini belirterek, Sudan halkına başkent Hartum'da genelkurmay karargahının önündeki ve diğer kentlerdeki eylemleri sürdürme çağrısı yaptı.

Protestocular yalnızca el Beşir'in değil tüm bakanların görevlerinden ayrılmalarını talep ediyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sudan'ın Türkiye ile tarihi ve köklü ilişkileri olan bir ülke olduğunu belirterek, bu köklü ilişkilerin devamını istediklerini söyledi.

Erdoğan, "Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz. Bu noktada da temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde bunu başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum. Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir" dedi.

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Sudan darbe

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