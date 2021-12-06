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Sudan'da kabileler arası çatışma: 48 ölü

06.12.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan’ın Darfur bölgesinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda en az 48 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan'da kabileler arası çatışma: 48 ölü

Sudan’da kabileler arasında çatışma çıktı. Darfur bölgesinde çıkan çatışmada, en az 48 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ÇATIŞMALAR CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLADI

Batı Darfur Valisi Khamis Abdallah basına verdiği demeçte, çatışmaların tartışma sonucu cumartesi günü başladığını ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, çatışmaların dünde devam ettiğini ve 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.
Bağımsız bir sendika olan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Darfur bölgesinde yer alan Krink’te patlak veren çatışmalarda 48 kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sudan
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