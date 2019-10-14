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Sudan kültürünün kadim geleneği: Nuba güreşleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Sudanlıların, "Nuba" adını verdikleri kum güreşleri, kadim bir gelenek olarak yüzlerce yıldır yapılıyor - Türkiye'deki Karakucak ve Japonya'daki Sumo güreşi ile benzerlikler taşıyan Nuba güreşi, farklı bölge ve kabilelerden gençlere yeteneklerini sergileme imkanı tanırken, alınan galibiyetler onlar için övünç kaynağı sayılıyor - Hartum Güreş Federasyonu Başkanı Hasan Eburas: - Nuba Dağları'nda bir kabileye has olarak ortaya çıksa da Nuba, bugün tüm Sudan’ın ortak hazinesi oldu"

ÖMER ERDEM - Sudanlılar, "Nuba" adını verdikleri kum güreşlerini, kadim bir gelenek olarak yüzlerce yıldır yaşatıyor.

Ata sporlarından Nuba güreşi, farklı bölge ve kabilelerden gençlere yeteneklerini sergileme imkanı tanıyor.

Türkiye'deki Karakucak ve Japonya'daki Sumo güreşi ile benzerlikler taşıyan ve kum üzerinde oynanan Nuba güreşi, başkent Hartum'un Hacı Yusuf bölgesinde de yapılıyor.

Kendine has dans ve figürlere sahip güreşte alınan galibiyetler, kabileler için övünç kaynağı sayılıyor. Bugün daha çok eğlence amaçlı yapılan güreşleri yerli ve yabancı yüzlerce kişi takip ediyor.

- "Nubalılara has olsa da bugün tüm Sudan'ın ortak hazinesi"

Hartum Güreş Federasyonu Başkanı Hasan Eburas, Nuba güreşinin tarihi hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milattan öncelere dayanıyor. Nuba, bizim köklü bir mirasımız. Güney Kurdufan bölgesindeki Nuba Dağları'nda bir kabileye has olarak ortaya çıksa da Nuba, bugün tüm Sudan’ın ortak hazinesi oldu." dedi.

Hartum'daki ilk ve tek güreş salonunun Hacı Yusuf bölgesinde açıldığını belirten Eburas, şöyle devam etti:

"Şu an güreş dönemindeyiz. Bu meydanda gençler güçlerini ve kahramanlıklarını halklarına ve seyircilerine göstermek için ter döküyorlar. Çoğunluğu Nuba kabilesinden onlarca kabileden güreşçi boy gösteriyor. Güreşlere katılacak gençler 3-4 ay sıkı bir kampa giriyorlar. Bu onların güç ve kahramanlıklarını gösterebilmeleri için önemli bir fırsat. Mesela bir gencimiz yarışmalara katılmak için ABD’den buraya geldi. Özellikle bayram ve festival günlerinde çok yoğun katılımlı müsabakalar gerçekleştiriliyor. Sporumuzun daha fazla tanınması için çabalıyoruz. Bu konuda uluslararası destek bekliyoruz."

- "Sudan güreşinin gelişmesinde Türkiye'nin rolü büyük"

Türkiye'nin Sudan'da güreşin gelişmesi ve uluslararası bilinirliğinin artmasında büyük rolü bulunduğunu dile getiren Eburas, "Türk antrenör Salih Gözüm bir yıldan fazla Sudanlı güreşçileri eğitti. Türkiye gerek salon gerekse ekipman ne gerekiyorsa destekte bulundu. Bu vesileyle Türkiye ve Türk kardeşlerimize destekleri için çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sudan Güreş Milli Takımı'nın Türk antrenörü Salih Gözüm, 2010 yılında Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Arap Güreş Şampiyonası'nda Sudan'a uluslararası alanda ilk madalyasını kazandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nuba güreşi Sudan

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