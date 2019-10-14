Sudan kültürünün kadim geleneği: Nuba güreşleri

ÖMER ERDEM - Sudanlılar, "Nuba" adını verdikleri kum güreşlerini, kadim bir gelenek olarak yüzlerce yıldır yaşatıyor.

Ata sporlarından Nuba güreşi, farklı bölge ve kabilelerden gençlere yeteneklerini sergileme imkanı tanıyor.

Türkiye'deki Karakucak ve Japonya'daki Sumo güreşi ile benzerlikler taşıyan ve kum üzerinde oynanan Nuba güreşi, başkent Hartum'un Hacı Yusuf bölgesinde de yapılıyor.

Kendine has dans ve figürlere sahip güreşte alınan galibiyetler, kabileler için övünç kaynağı sayılıyor. Bugün daha çok eğlence amaçlı yapılan güreşleri yerli ve yabancı yüzlerce kişi takip ediyor.

- "Nubalılara has olsa da bugün tüm Sudan'ın ortak hazinesi"

Hartum Güreş Federasyonu Başkanı Hasan Eburas, Nuba güreşinin tarihi hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milattan öncelere dayanıyor. Nuba, bizim köklü bir mirasımız. Güney Kurdufan bölgesindeki Nuba Dağları'nda bir kabileye has olarak ortaya çıksa da Nuba, bugün tüm Sudan’ın ortak hazinesi oldu." dedi.

Hartum'daki ilk ve tek güreş salonunun Hacı Yusuf bölgesinde açıldığını belirten Eburas, şöyle devam etti: