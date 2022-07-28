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Sudan sonra en çok tüketilen içecek: Körlüğe neden oluyor!

28.07.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün milyarlarca kişinin keyif aldığı sıcak içeceğin, görme kaybıyla bağlantılı olabilir. Dünyanın dört bir yanında güne zinde başlamak için tercih ettiği ve sudan sonra en çok tüketilen sıcak içecek hakkında sevenlerini üzen bir gelişme yaşandı. Bu popüler içeceği aşırı derecede tükettiğinizde bir göz hastalığı olan glokoma neden olabileceği ortaya çıktı.

Sudan sonra en çok tüketilen içecek: Körlüğe neden oluyor!

Birçoğumuz güne keyifle başlamak için veya açılmak için yüzünü yıkadıktan sonra kahve yapmaya başlar. Dünyada sudan sonra en popüler içecek olan kahve, aşırı tüketildiğinde glokoma neden olabilir. Bu yaygın göz rahatsızlığı, gözü beyne bağlayan optik sinirin hasar görmesi ile oluşuyor.

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KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR!

Glokom yani göz tansiyonu hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir. Yüksek kafein seviyelerinin glokomu yani göz tansiyonunu tetiklediği öne sürüldü. İngiliz uzmanların çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktı. Düzenli olarak günde önerilen miktardan daha fazla kahve tüketmenin sizi glokom gibi kronik durumlar geliştirme riskine sokabileceğini söylüyor.

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KAN BASINCINI YÜKSELTİYOR

Uzmanlar, kafeinli içeceklerin kan basıncını ve ayrıca gözlerdeki basıncı artırdığı biliniyor. Sürekli olarak yüksek göz basıncının glokoma neden olduğu biliniyor, bu nedenle kahve alışkanlığı ile dünyanın önde gelen körlük nedenlerinden biri arasında kolayca bir bağlantı olabilir açıklamasında bulundu.

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Ayrıca, Harvard Tıp Okulu tarafından yapılan bir araştırma, üç veya daha fazla fincan kahve içmek ile 'eksfoliasyon glokomu' olarak bilinen gelişme riski arasında bir bağlantı buldu.


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Anahtar Kelimeler:
göz tansiyonu glokom nedir
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