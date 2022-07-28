Sudan sonra en çok tüketilen içecek: Körlüğe neden oluyor!

Birçoğumuz güne keyifle başlamak için veya açılmak için yüzünü yıkadıktan sonra kahve yapmaya başlar. Dünyada sudan sonra en popüler içecek olan kahve, aşırı tüketildiğinde glokoma neden olabilir. Bu yaygın göz rahatsızlığı, gözü beyne bağlayan optik sinirin hasar görmesi ile oluşuyor.

KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR!

Glokom yani göz tansiyonu hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir. Yüksek kafein seviyelerinin glokomu yani göz tansiyonunu tetiklediği öne sürüldü. İngiliz uzmanların çalışmalarının sonucu olarak ortaya çıktı. Düzenli olarak günde önerilen miktardan daha fazla kahve tüketmenin sizi glokom gibi kronik durumlar geliştirme riskine sokabileceğini söylüyor.

KAN BASINCINI YÜKSELTİYOR

Uzmanlar, kafeinli içeceklerin kan basıncını ve ayrıca gözlerdeki basıncı artırdığı biliniyor. Sürekli olarak yüksek göz basıncının glokoma neden olduğu biliniyor, bu nedenle kahve alışkanlığı ile dünyanın önde gelen körlük nedenlerinden biri arasında kolayca bir bağlantı olabilir açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Harvard Tıp Okulu tarafından yapılan bir araştırma, üç veya daha fazla fincan kahve içmek ile 'eksfoliasyon glokomu' olarak bilinen gelişme riski arasında bir bağlantı buldu.



