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Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 05:35 | Son Güncelleme

Sudan'da aşırı yağışlar 46 can aldı

Sudan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde son iki haftada 46 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülke genelinde etkili olan yağışların neden olduğu sel ve su taşkınlarında son iki haftada 46 kişinin öldüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Vekili Süleyman Abdulcabbar, resmi haber ajansı SUNA'da yer alan açıklamasında, 18 eyaletin 16'sını etkileyen sel felaketinde şu ana kadar 9 bin 260 evin zarar gördüğünü, bunlardan 595'inin tamamen yıkıldığını 3 binden fazlasının da kısmen hasar gördüğünü belirtti.

Abdulcabbar, "Aşırı yağışlar sonucu evlerin çökmesi, sel sularına kapılarak ve çukurlara düşüp boğulma sonucu 46 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sudan'da ağustos ayının başından itibaren aşırı yağışlar etkili oluyor. Geçen yıl aynı tarihlerde yaşanan sel felaketi sonucu 43 kişi yaşamını yitirmişti.

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sel Sudan

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