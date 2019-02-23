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Sudan'da başbakanlığa Muhammed Tahir İla getirildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 21:06 | Son Güncelleme

Sudan'da başbakanlığa Muhammed Tahir İla getirildi

Sudan'ın yeni başbakanı Muhammed Tahir İla oldu.

Sudan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni kabinedeki isimler netleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alınan Başbakan Mutez Musa'nın yerine 2015’ten bu yana Cezira eyaleti valiliği yapan Muhammed Tahir İla (68) atandı.

Kararnameyle Savunma Bakanı Avad bin Avf yerini korurken ayrıca Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığına getirildi.

Cumhurbaşkanı Beşir, başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Bugün açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü'ne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.

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