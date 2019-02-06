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Sudan'da Beşir karşıtı gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 04:58 | Son Güncelleme

Sudan'da Beşir karşıtı gösteriler

Sudan'ın başkenti Hartum'da, yönetim karşıtı gösteri düzenleyen gruba polis müdahalede bulundu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in istifasını isteyen Hartum Üniversitesi mezunu bir grup, üniversite önünde oturma eylemi düzenledi. Gruba müdahalede bulunan polis, gösteriye katılanlardan bazılarını gözaltına aldı.

Başkentteki Yargıtay binası önünde bir araya gelen avukatlar ve öğretmenlerden oluşan grup da polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesinin ardından dağıldı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet gösterilerde 30 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

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Beşir müdahale polis protestolar Sudan

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