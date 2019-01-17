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Sudan'da gençlere "gösterilere katılmayın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 03:23 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim: - "Öğrenci ve gençleri pozitif olmaya, kamu malını ve can güvenliklerini korumaya, ülkeye zarar verecek çağrılara kulak asmamaya çağırıyoruz"

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ulusal Kongre Partisi Başkan Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, öğrencilere ve gençlere bugün düzenlenmesi planlanan gösteriler katılmama çağrısı yaptı.

İbrahim, Ulusal Kongre Partisi Genel Sekreterliğinde Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından 12 kentte düzenlenmesi planlanan gösterilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Öğrenci ve gençleri pozitif olmaya, kamu malını ve can güvenliklerini korumaya, ülkeye zarar verecek çağrılara kulak asmamaya çağırıyoruz." diyen İbrahim, parti Genel Sekreterliğinin toplantısında gençlerin istihdamı ve onlarla diyaloğa geçilmesi, fiyat artışlarının durdurulması konularının ele alındığını aktardı.

Sudan polisi dün ülkenin doğu sınırındaki Kesla kenti ile orta kesiminde yer alan Cezire vilayetindeki El-Menakil kentinde yapılan gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Farklı meslek örgütlerini çatısı altında barındıran Sudan Meslek Grupları Birliği, bugün ülke genelinde planlanan gösterilere katılacak kent sayısının 12'ye çıktığını duyurmuştu.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık 2018'de hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed İbrahim, başkent Hartum'da geçen cumartesi düzenlediği basın toplantısında, ilk günden bu yana gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Olaylarda 131 kişinin yaralandığını ifade eden İbrahim, ölümlerle ilgili soruşturmaların sürdüğünü aktarmıştı ancak muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
gösteriler Sudan Ulusal Kongre Partisi

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