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Sudan'da Hartum Havalimanı'ndan ilk hacı kafilesi uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 01:28 | Son Güncelleme

Sudan'da Hartum Havalimanı'ndan ilk hacı kafilesi uğurlandı

Sudan'da hac farizasını yerine getirmek üzere hava yoluyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı kafilesi, başkentteki Hartum Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Hacı adaylarının hareketi öncesinde hac ve umre salonunda düzenlenen törene Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Ekonomi Komisyonu Başkanı İbrahim Cabir İbrahim, Hartum Valisi Ahmed Abidun, Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali bin Hasan Cafer, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Törende konuşan AGK üyesi İbrahim, hacı adaylarından Sudan'ın birlik, güvenlik ve istikrarı için dua etmelerini istedi.

Hartum Valisi Abidun da bu yıl hacı adaylarınına kolaylık sağlayacak birtakım yeni hizmetlerin sunulduğunu belirterek, Hartum'dan deniz yoluyla 6 bin 384, hava yoluyla 5 bin 424, ülke genelinde ise 32 bin civarında hacı adayını kutsal topraklara uğurlayacaklarını söyledi.

Törenin ardından 164 kişilik ilk hacı kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hac Kafile Sudan tören

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