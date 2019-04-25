HABER

Sudan'da Hristiyan okullarında hafta sonu tatili pazara alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 00:59 | Son Güncelleme

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, yayımladığı kararnameyle, Hristiyan okullarında hafta sonu tatilini cumartesi yerine pazar günü olarak belirledi

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, Hristiyan okullarında hafta sonu tatilini pazar günü olarak belirledi.

Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konseyin toplumsal sınıflar komitesi başkanı Salahuddin Abdulhalık, Hristiyan din adamları heyetini kabul etti. Görüşmede, Hristiyan din adamları, kiliseyi ilgilendiren meselelerle istikrar ve barışın sağlanmasına dair iş birliği konularını gündeme getirdi.

Görüşmenin ardından Konseyin yayımladığı kararnameyle Hristiyan okullarında hafta sonu tatili cumartesi yerine pazar günü olarak belirlendi.

Hristiyan vatandaşlara ve sığınmacılara geniş dini hakların tanındığı Sudan'da, Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 844 kilise ve bunlara bağlı 319 eğitim kurumu ve 173 kültür merkezi bulunuyor.

PARTNER Unutkanlık mı yoksa depresyon mu? Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındıTedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı
ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno Macera Platformu”ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno Macera Platformu”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri geçiş konseyi hristiyanlar Sudan

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Kırmızıları çıkardıktan sonra plajı yaktı!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.