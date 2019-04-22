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Sudan’da muhalifler askeri konseyle müzakereleri askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 02:50 | Son Güncelleme

Sudan Meslek Odaları Sözcüsü Muhammed el-Emin Abdulaziz: - "İstişareler için sivil konseyin ilanı ertelendi. Askeri Geçiş Konseyi ile her türlü müzakereler durduruldu, gösterilere devam edeceğiz" - "Askeri Konsey, darbeci bir yönetimdir. Yönetimi sivillere teslim edene kadar onunla mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkanlık konseyi ve hükümetteki tüm makamları dolduracak”

HARTUM (AA) - Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını ve sivil başkanlık konseyi ilanını istişareler için ertelediklerini açıkladı.

Sudan’da 4 aydır süren ülke genelinde düzenlenen rejim karşıtı gösterilere öncülük eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkent Hartum’da 15 gündür oturma eyleminin yapıldığı ordu karargahı önünde basın toplantısı düzenledi.

Alanı saatler öncesinden dolduran on binlerce eylemciye seslenen Sudan Meslek Odaları Sözcüsü Muhammed el-Emin Abdulaziz, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin Askeri Geçiş Konseyiyle her türlü müzakereyi durdurduğunu, gösterilere devam edeceklerini söyledi.

Abdulaziz, “Askeri Konsey, darbeci bir yönetimdir. Yönetimi sivillere teslim edene kadar onunla mücadele edeceğimizi ve askeri yönetim düşene kadar gösteri ve oturma eylemlerinin süreceğini ilan ediyoruz. “ diye konuştu.

Devrik lider Ömer el-Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi ciddiyetsizlikle itham eden Abdulaziz, sivil başkanlık konseyinin ilanının istişareler için ertelendiğini dile getirdi.

Abdulaziz, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin, başkanlık konseyi ve hükümetteki tüm makamları dolduracağını kaydetti.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

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Askeri Geçici Konsey protestolar Sudan

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