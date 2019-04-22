Sudan’da muhalifler askeri konseyle müzakereleri askıya aldı

HARTUM (AA) - Sudan’da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını ve sivil başkanlık konseyi ilanını istişareler için ertelediklerini açıkladı.

Sudan’da 4 aydır süren ülke genelinde düzenlenen rejim karşıtı gösterilere öncülük eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, başkent Hartum’da 15 gündür oturma eyleminin yapıldığı ordu karargahı önünde basın toplantısı düzenledi.

Alanı saatler öncesinden dolduran on binlerce eylemciye seslenen Sudan Meslek Odaları Sözcüsü Muhammed el-Emin Abdulaziz, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin Askeri Geçiş Konseyiyle her türlü müzakereyi durdurduğunu, gösterilere devam edeceklerini söyledi.

Abdulaziz, “Askeri Konsey, darbeci bir yönetimdir. Yönetimi sivillere teslim edene kadar onunla mücadele edeceğimizi ve askeri yönetim düşene kadar gösteri ve oturma eylemlerinin süreceğini ilan ediyoruz. “ diye konuştu.

Devrik lider Ömer el-Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi ciddiyetsizlikle itham eden Abdulaziz, sivil başkanlık konseyinin ilanının istişareler için ertelendiğini dile getirdi.