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Sudan’da protestolarda suça karışan 222 kişi hakkında işlem başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 01:59 | Son Güncelleme

Sudan’da protestolarda suça karışan 222 kişi hakkında işlem başlatıldı

Sudan’ın 4 vilayetinde protestolarda suça karışan 222 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Sudan’ın resmi haber ajansına göre, Yüksek Soruşturma ve Protestoları İzleme Komitesi Başkanlığı, gösterilerde işlenen suçlara ilişkin istatistikleri Başsavcı Ömer Ahmed Muhammed’e iletti.

Rapora göre, Sudan’da gösterilerde işlenen suçlara ilişkin bugüne kadar adam öldürme suçlamasıyla 19, hırsızlık ve yağmacılık suçlamasıyla 203 dava açıldı.

Kuzey Nil eyaletinde adam öldürme suçlamasıyla 3, hırsızlık suçlamasıyla 13 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Nil Nehri eyaletinde, 1'i güvenlik mensubu 6 kişinin öldürülmesinden sorumlu iddiasıyla 6 kişi, hırsızlık ve yağma suçlarından da 41 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Gadarif eyaletinde gösterilere katılan 7 kişiye cinayet, 136 kişiye ise hırsızlık ve yağma suçlaması yöneltildi.

Soruşturma ve Protestoları İzleme Yüksek Komitesi Başkanlığı raporunda son olarak Beyaz Nil eyaletindeki ihlallere yer verildi. Bu eyalette 3 kişi hakkında cinayet, 13 kişi hakkında ise hırsızlık gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı ve birçok zanlı yakalandı.

Başkanlık, halka, şikayetleri ile ilgili her türlü bilgiyi başkentteki ve eyaletlerdeki savcılık makamlarına bildirme çağrısında bulundu.

Sudan’da 19 Aralık’tan bu yana kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor. Hükümet kaynaklarına göre zaman zaman gösterilerde şiddet ve yağma olayları yaşanıyor.

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