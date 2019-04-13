Sudan’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirterek tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktardı. Abdulfettah el-Burhan protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılacağını belirtti. Ülkede asker, polis ve halkın silah kullanması yasaklandı.

Geçiş döneminin en fazla 2 yıl olacağını vurgulayan Abdulfettah el-Burhan "Halkın refahı için çalışacak ve yardım edeceğiz. Sağlık ve gıda konuları öncelikli işimiz. İki yıllık olan geçiş döneminin ardından sivil bir hükümet kurulacak, olağanüstü hal yasası iptal edilecek. Talebimiz şudur tüm Sudan vatandaşı eski yaşamına devam etsin, kontrol bizde ve protestoları bitirmenin tam zamanı" ifadelerini kullandı.

