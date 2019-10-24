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Sudan'daki afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 04:15 | Son Güncelleme

Sudan'da meydana gelen selde zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - İnsani yardım kampanyasının ulusal koordinasyonunu yapmak üzere AFAD görevlendirildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Sudan'da meydana gelen selde zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sudan'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle zarar gören afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılacak.

Bu kapsamda söz konusu insani yardım kampanyasının ulusal koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirildi.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından duyurulacak.

- Selden 245 bin 700 kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Sudan'da ağustos başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu.

Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Türk Kızılay ve AFAD'ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarından oluşan "İnsani Yardım Platformu"nca selden sonra bölgeye iki askeri kargo uçağı ile çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan insani yardım malzemeleri gönderilmişti.

Ülkede sele neden olan şiddetli yağışların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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