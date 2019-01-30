Sudan’daki gösterilerde ölü sayısı artıyor

Sudan’ın Omdurman kentinde hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti.

Sudan’da hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Sudan haber ajansı SUNA, başkent Hartum’un batısındaki Omdurman kentinde düzenlenen gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polisin Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in istifasına isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtildi. Polis, gösterilerde ölenler ve yaralananlar olduğu gerekçesiyle saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, dün Hartum’da destekçilerinin düzenlediği mitingde görevinde kalacağını ifade etmişti. Beşir, istifa etmeyeceğini belirterek, yönetime gelmek isteyenlerin 2020 seçimlerini beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak mitingin ardından Omdurman’da gösterilerin şiddeti dinmedi.

Sudanlılar, yaklaşık bir aydır yükselen ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle gösteri düzenliyor. Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 20 kişinin öldüğünü açıklarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

