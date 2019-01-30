HABER

Sudan’daki gösterilerde ölü sayısı artıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 10:47 | Son Güncelleme

Sudan’ın Omdurman kentinde hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti.Sudan’da hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

Sudan’ın Omdurman kentinde hükümet karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti.
Sudan’da hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Sudan haber ajansı SUNA, başkent Hartum’un batısındaki Omdurman kentinde düzenlenen gösterilerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polisin Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in istifasına isteyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği belirtildi. Polis, gösterilerde ölenler ve yaralananlar olduğu gerekçesiyle saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.
Sudan Devlet Başkanı Beşir, dün Hartum’da destekçilerinin düzenlediği mitingde görevinde kalacağını ifade etmişti. Beşir, istifa etmeyeceğini belirterek, yönetime gelmek isteyenlerin 2020 seçimlerini beklemesi gerektiğini ifade etmişti. Ancak mitingin ardından Omdurman’da gösterilerin şiddeti dinmedi.
Sudanlılar, yaklaşık bir aydır yükselen ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle gösteri düzenliyor. Sudanlı yetkililer, protestolarda en az 20 kişinin öldüğünü açıklarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise protestoların patlak vermesinden bu yana en az 40 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Restoranda ’dik bakma’ cinayetiRestoranda ’dik bakma’ cinayeti
'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde'Kibarlık Budalası' İKÜ Sahnesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

15 yaşındaki kız çocuğu ihbara rağmen evlendirildi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.