Sudan'daki iç göçmenler

HARTUM (AA) - Sudan'daki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) 2018 yılında Darfur bölgesi ve Güney Kordofan eyaletindeki yeni iç göçmen sayısının 20 bine ulaştığını duyurdu.
OCHA tarafından Sudan'daki insani durumla ilgili hazırlanan rapora göre, Darfur'da 2016'da 152 bin, 2017'de 10 bin bu yıl ise 15 bin kişi evlerini terk etti. Raporda ayrıca, 2015'ten bu yana 386 bin Sudanlının da Darfur'daki evlerine geri döndüğü kaydedildi.
Raporda, Darfur ve Güney Kordofan'daki yeni iç göçmen sayısının 2018 yılında 20 bine ulaştığı, ülke genelinde ise son verilere göre 2 milyon iç göçmen olduğu belirtildi.
Bu iç göçmenlerden 1,6 milyonunun Darfur'daki 5 askeri kampta yaşamını sürdürdüğü ifade edildi.
Sudan'ın Darfur vilayetinde 2003 yılından bu yana silahlı isyancı hareketlerle Sudan ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor.
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