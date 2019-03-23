HABER

Sudan'daki patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 23:25 | Son Güncelleme

Sudan'daki patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti

Sudan'ın başkenti Hartum'da meydana gelen patlamada 8 çocuk hayatını kaybetti.

Sudan Polis Sözcüsü Haşim Abdurrahim, hükümete yakın Eş-Şuruk kanalına yaptığı açıklamada, Umdurman kentinin kuzeyindeki El Fetih 1 bölgesinde, henüz tanımlanamayan bir cismin patlaması sonucu 8 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Abdurrahim, polis ve adli tıp ekiplerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti.

AA muhabirine konuşan bir güvenlik yetkilisi, ölen çocuklarının yaşlarının 9-12 arasında olduğu bilgisini verdi.

Yetkili, çocuklardan birinin askeri bölge yakınlarında bulduğu bir cismi evine götürdüğünü, oynarken cismin patlaması sonucu ilk anda 7 çocuğun birkaç saat sonra da bir çoçuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralarSayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar
Kamışlı’daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin’e düştüKamışlı’daki kutlamanın yorgun mermileri Nusaybin’e düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patlama Sudan Umdurman

En Çok Okunan Haberler

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Kastamonu'da korkunç kaza! 3 uzman çavuştan acı haber

3 uzman çavuştan acı haber!

Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.