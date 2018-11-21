Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türkiye'ye esen ılık rüzgar

HARTUM (AA) – AYDOĞAN KALABALIK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2017’de Sudan’a yaptığı ziyaretin ardından ivme kazanan ve yeni bir döneme giren Türkiye-Sudan ilişkileri farklı bir boyuta taşınıyor.

Son dönemde iki ülke yetkilileri arasında karşılıklı ziyaretler yapıldı. Söz konusu ziyaretler çerçevesinde pazartesi akşamı resmi bir ziyaret için Sudan’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Sudan Parlamentosu Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ve Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ile bir araya gelerek Hartum’daki temaslarını tamamladı.

Sudan Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Beşir’in Oktay ile görüşmesinde anlaşmaya varılan konuların hayata geçirilmesi hususunda siyasi iradenin bulunduğuna ve Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yapıldı.

Sudan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında ise Oktay’ın yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında Sudan Cumhurbaşkanı'na bilgi verildiği, Türkiye'nin ziraat, özellikle de petrol ve altın başta olmak üzere madenlerle ilgili yatırım yapmaya hazır olduğu belirtildi.