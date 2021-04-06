HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sudan’ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50’ye yükseldi

Sudan’ın Batı Darfur bölgesindeki çatışmalarda can kaybı 50’ye yükseldi

06.04.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çıkan çatışmada can kaybı sayısı 50’ye, yaralı sayısı ise 132’ye ulaştı.Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında günlerdir süren çatışmalarda bilanço arttı.

Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında çıkan çatışmada can kaybı sayısı 50’ye, yaralı sayısı ise 132’ye ulaştı.
Sudan’ın Batı Darfur bölgesinde yer alan El Cuneyna kentinde kabileler arasında günlerdir süren çatışmalarda bilanço arttı. Batı Darfur Eyalet Doktorları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 50’ye, yaralı sayısının ise 132’ye yükseldiği bildirildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, çatışmaların yaşandığı bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Çatışmalarda ağır silahlar ve roket güdümlü el bombalarının kullanıldığı iddia edildi.
Söz konusu çatışmalar, 2019’da eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinden bu yana kentte çıkan 3. çatışma olarak kayda geçti. Ocak ayında çıkan çatışmalarda ise en az 129 kişi hayatını kaybederken, kente askeri takviyeler gönderilmişti.
Sudan Güvenlik ve Savunma Konseyi, dün çatışmalar nedeniyle Darfur’da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeniBakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Kurtçuk çıkan maske hangi firmanın? Hangi maskelerde kurtçuk çıktı?

Maskelerden kurtçuk çıktı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı var mı?

Dini nikahla birlikte yaşadığı adam kabusu oldu: Beni tanımasın diye saçımı kazıttım

İnternette tanışıp birlikte yaşamaya başlamışlar! Kabusu oldu

Nesli tükenme tehlikesi altında! Caretta carettaların yuvadan çıkış süresi 47 güne düştü

Kırmızı listede ve nesli tükenme tehlikesi altında

Gazeteci Melis Alphan için istenen ceza belli oldu

Melis Alphan için istenen ceza belli oldu

Ankara İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Vaka sayısı 5 kat arttı'

İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.