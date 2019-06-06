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"Sudan'ın iç savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 05:59 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan: - "Sudan halkı ve biz, ülkenin, terör ve aşırılık yanlısı güçlerin işine yarayacak iç savaş ve kaos girdabına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan, ülkesinin, Sudan'ın iç savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Al Arabiya televizyonuna konuşan Kattan, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nin ülkedeki muhaliflerle müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Kattan, "Sudan'ın istikrar ve güvenliği bizim hedefimizdir. Sudan halkı ve biz, ülkenin, terör ve aşırılık yanlısı güçlerin işine yarayacak iç savaş ve kaos girdabına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Sudanlıları mantığın sesine kulak vermeye, diyaloğa ve Sudan'ın menfaatini her şeyden üstün tutmaya çağıran Kattan, Suudi Arabistan yönetiminin, güvenlik ve istikrar sağlanıncaya kadar Sudan'ın yanında yer alacağını kaydetti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan dün, muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtmişti.

- Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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Sudan Suudi Arabistan

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