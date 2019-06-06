"Sudan'ın iç savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Afrika İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Kattan, ülkesinin, Sudan'ın iç savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Al Arabiya televizyonuna konuşan Kattan, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nin ülkedeki muhaliflerle müzakereye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Kattan, "Sudan'ın istikrar ve güvenliği bizim hedefimizdir. Sudan halkı ve biz, ülkenin, terör ve aşırılık yanlısı güçlerin işine yarayacak iç savaş ve kaos girdabına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Sudanlıları mantığın sesine kulak vermeye, diyaloğa ve Sudan'ın menfaatini her şeyden üstün tutmaya çağıran Kattan, Suudi Arabistan yönetiminin, güvenlik ve istikrar sağlanıncaya kadar Sudan'ın yanında yer alacağını kaydetti.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan dün, muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakerelere başlamaya ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtmişti.