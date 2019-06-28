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Şuhut’ta Başkan Vekili Us ve Belediye Meclis üyelerinden kapalı pazar yeri incelemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet Us ve Belediye Meclisi üyeleri, yapımı yeni biten Kapalı Pazar Yeri’nde incelemelerde bulundu.Şuhut Sanayi Sitesi yolu istikametinde bulunan ve toplam 2 milyon 600 lira maliyeti olan 10 bin metrekare alana sahip pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Us ve Meclis üyeleri, çalışmaları sürdüren personellerden bilgiler aldı.

Şuhut’ta Başkan Vekili Us ve Belediye Meclis üyelerinden kapalı pazar yeri incelemesi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet Us ve Belediye Meclisi üyeleri, yapımı yeni biten Kapalı Pazar Yeri’nde incelemelerde bulundu.
Şuhut Sanayi Sitesi yolu istikametinde bulunan ve toplam 2 milyon 600 lira maliyeti olan 10 bin metrekare alana sahip pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Us ve Meclis üyeleri, çalışmaları sürdüren personellerden bilgiler aldı. Şuhut Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de Başkan Vekili Us ve Belediye Meclis üyelerine eşlik etti.

Şuhut’ta Başkan Vekili Us ve Belediye Meclis üyelerinden kapalı pazar yeri incelemesi

Şuhut’ta Başkan Vekili Us ve Belediye Meclis üyelerinden kapalı pazar yeri incelemesi

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