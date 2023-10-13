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Suikast hazırlığındalardı! Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin üstünden çıkan muska şoke etti: 'Eylem yeri: Metro arkası'

13.10.2023 10:58 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da terör örgütünün YPS yapılanması içinde yer alan ve suikast hazırlığındayken yakalanan 4 kişilik eylem hücresi hakkında iddianameden ilginç detaylar gün yüzüne çıktı. İddianameye göre 4 sanığın adreslerinde yapılan aramada elektro şok cihazı bulundu. Teröristlerden birinin boynunda üçgen şeklinde muska bulundu. Muskada teröristlerin saldırıya yönelik aldığı notların tümü doğru çıktı.

Suikast hazırlığındalardı! Diyarbakır'da yakalanan teröristlerin üstünden çıkan muska şoke etti: 'Eylem yeri: Metro arkası'

Silvan'da üzerlerinde el bombasından tabancaya çeşitli mühimmatla yakalanan E.T, Ö.F, F.S ile İ.S hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili soruşturmada teröristlerin suikasta hazırlık için TEM Şubede görevli iki polisle ilgili not tutup keşif yaptıkları, aldıkları notu bir muska içine sakladıkları öğrenildi.

teröristler

ÜSTLERİNDEN TÜRLÜ TÜRLÜ MÜHİMMAT ÇIKTI

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir otomobilde yakalanan terör örgütü PKK'nın uyuyan eylem hücresinin 2'si tutuklu 4 şüphelisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sözcü gazetesinin aktardığına göre; polis uygulama noktasında bir aracın güvenlik güçlerini görünce hızını artırması üzerine durumundan şüphelenilerek aracın durdurulduğu, şüpheliler E.T, Ö.F, F.S ile İ.S'nin 1 adet tabanca, 1 adet savunma tipi el bombası ve mermilerle yakalandığı belirtildi.

mühimmat

ELEKTRO ŞOK CİHAZI BULUNDU

Kamu kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik eylem talimatı verildiğine dair TEM Daire Başkanlığının uyarı yazıları da dikkate alındığında sanıkların terör örgütü adına saldırı öncesi keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları bildirildi. Sanıkların adreslerinde yapılan aramada 1 adet elektro şok cihazı bulunduğu, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede cihazın özelliğinin değiştirilerek tadilat yapıldığı ve bu haliyle fünye sistemli el yapımı patlayıcı düzeneği olarak hazırlandığı belirlendi.

MUSKAYA SAKLAMIŞ! "EYLEM YERİ: METRO ARKASI"

Sanık Ö.F'nin boynunda siyah ipe asılı üçgen bir muska bulunduğu, şüphe üzerine açılan muskanın içinde polislerin ev adresleri ve eylem keşfine dair notların tespit edildiği vurgulandı. İddianamede, muska içinde sivil polis araçlarının plakası, marka ve modelinin yazılı olduğu, altında da, “Araç Connect gri. Saat 08.30 Üçkuyu çıkış saat 08.50 otokar karşısı varış. Terörcü sorgucu polis K., polis Ş. Eylem yeri Metro arkası” yazıldığı tespit edilince sanıklardan ayrı ayrı el yazı örneği alınarak inceleme yapılmak üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildiği ifade edildi.

muska

ALDIĞI NOTLAR BİRE BİR ÖRTÜŞTÜ

İddianamede muskadaki bilgilerinin tümünün doğru olduğu kaydedildi. Ayrıca üzerinde muska bulunan Ö.F'nin teknik takip ve telefon dinlemelerine yakalanmamak için Bristo adlı bir kullanıcı ile Signal uygulaması üzerinden mesajlaştığının vurgulandığı iddianamede, bu mesajların bir dakika içinde otomatik olarak silindiği, Bristo adlı kişinin ise dağ kadrosundaki yönetici bir terörist olduğuna dikkat çekildi.
Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğünün incelemesi sonucu hazırlanan uzmanlık raporuna göre, Muska içinde ele geçen keşif ve saldırı notlarının sanıklardan alınan el yazı örneğiyle uyumlu olduğu bildirildi. Belge inceleme laboratuvarındaki doküman inceleme cihazı ve optik aletler yardımıyla grafolojik (fiziki) ve grafometrik yöntemler kullanılarak yapılan karşılaştırmalı incelemelerde yazıların 4 sanığın da el ürünü olduğunu gösterir nitelikte yeterli kaligrafik ve karakteristik ilgi ve irtibatı olduğuna işaret edildi.

not

Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen F.S ifadesinde, araçla hareket halindeyken hiç Türbe muhabbeti olmadığını, ancak polislerin durdurmasıyla diğer 3 kişinin kendi aralarında ağız birliği etmişçesine “Türbe ve Şeyh ziyareti” gibi konuşmalar yaptıklarını söyledi.

SUİKAST HAZIRLIĞINDALARDI

İddianamede sanıkların TEM Şubede görevli iki polisle ilgili tuttukları not ve keşfin suikast amaçlı yapıldığı, bu nedenle gün içerisindeki geliş-gidiş saatleri ve uğradıkları yerler ile ev adreslerini not edip üzerlerinde ele geçen silah ve el bombası ile fişekler de dikkate alındığında uygun fırsatta saldırı için hazırlık yaptıkları belirtildi. Boynunda muska ile yakalanan Ö.F'nin Signal uygulaması üzerinden mesajlaştığı Bristo kullanıcı ile yazışmasında, “Yoldaşım siz bir eylem yapmadan önce ne yapıyorsunuz? Benim bilmediğim bir şey varsa” şeklinde soru sorduğu ve bu husus dikkate alındığında sanık Ö.F'nin suikast hazırlığında olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanıkların 20'şer yıl hapisle cezalandırılması istendi.

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