HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Sulama kanalında cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 12:58 | Son Güncelleme

Tokat’ta sulama kanalında ölü olarak bulunan kadının 2 çocuk annesi Nuriye Şimşek (58) olduğu tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesinde sulama kanalında dün bir kadının sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti.

Tokat’ta sulama kanalında ölü olarak bulunan kadının 2 çocuk annesi Nuriye Şimşek (58) olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesinde sulama kanalında dün bir kadının sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri hareket geçti. Kanalda akıntıya kapılarak sürüklenen cesedi polis ekipleri sudan çıkarttı. Üzerinde kimlik bulunmayan kadının cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bir şahıs annesinden 5-6 saattir haber alamadıkları yönünde polise başvuru yaptı. Hastane morgunda oğlu tarafından yapılan teşhiste kadının 58 yaşındaki Nuriye Şimşek olduğu tespit edildi. Otopside Şimşek’in suda boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, evlerine yaklaşık 150 metre uzakta bulunan sulama kanalı kenarında gezen kadının dengesini kaybederek suya düşerek boğulması ihtimali üzerinde duruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Kızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli olduKızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli oldu
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
Edirne'deki vahşette cezalar belli oldu: Kızını öldürüp, cesedini parçalara ayıran babaya 24 yıl hapis
Kızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli oldu
İstanbul'da metroda 'yok artık' dedirten kalabalık
Görenler 'yok artık' dedi
Bahçelievler'de akılalmaz olay! Dövdükleri kişiyi dereye attılar
Arabanın bagajından çıkarıp dereye attılar
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 26 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elmalı Barajı'nın rengi yeşile döndü! Vatandaşlar tedirgin
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Rengi yeşile döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.